韓 축구 초대박 극찬! '제2 이강인' 김민수…'레인저스의 스타 KIM, A대표팀 첫 합류'→'상당한 투자에 대한 고무적인 조기 성과'

사진=레인저스 구단 공식 계정 캡처

14일 오후 천안 코리아풋볼파크 대강당에서 로베르트 모레노 감독 공식 취임 기자회견이 열렸다. 기자들의 질문에 답하고 있는 모레노 감독. 천안=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.14/

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[스포츠조선 김가을 기자]해외에도 김민수(레인저스)에 대한 관심이 뜨겁다.

'야후스포츠'는 15일(이하 한국시각) '레인저스의 스타 김민수가 대한민국 A대표팀에 처음으로 발탁됐다'고 보도했다.

로베르트 모레노 대한민국 A대표팀 임시감독은 9~10월 A매치에 김민수를 깜짝 발탁했다. 모레노 감독은 "선발된 선수들은 경기력과 팀 내 역할 등을 이유로 선발했다. 마지막으로 치른 10경기를 보고 중점적으로 판단했다"고 설명했다. 한국은 에콰도르(24일)-우루과이(28일)-베네수엘라(10월 2일)-우즈베키스탄(6일)과 4연전을 치른다.

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사진=레인저스 구단 공식 계정 캡처

2006년생 김민수는 주로 측면에서 뛰지만 스트라이커로도 활약할 수 있는 공격 자원이다. 지난 2022년 여름 지로나 유소년팀에 합류했고, 그해 10월 B팀에서 데뷔전을 치렀다. 김민수는 2024년 10월 1군에 부름을 받아 레알 소시에다드와의 2024~2025시즌 스페인 프리메라리가 10라운드 홈 경기에서 후반 27분 교체로 그라운드에 나서면서 마침내 1부 데뷔전을 치렀다. 한국 선수로는 역대 8번째 스페인 1부 리그 출전이었다. 그는 이후 같은 해 11월 열린 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 에인트호번(네덜란드)과 원정 경기에서 후반 33분 교체 투입돼 UCL 무대에도 첫선을 보였다. 하지만 이후에도 그에게 주어지는 기회는 제한적이었다. 김민수는 지난해 7월 더 많은 출전 기회를 찾아 안도라(2부)로 임대 이적했다. 안도라에서 2부 리그 40경기를 뛰며 6골-4도움을 기록했다. 그는 2026~2027시즌을 앞두고 지로나로 복귀해 정식으로 1군에 등록됐지만, 새 도전을 선택했다. 레인저스에 합류했다.

사진=레인저스 구단 공식 계정 캡처

기대감이 높다. 현지 언론에 따르면 레인저스는 김민수 영입을 위해 바이아웃(이적 보장 최소 이적료) 1000만 유로를 투자했다. 이는 레인저스 역사상 두 번째로 비싼 이적료다. 데릭 매킨스 레인저스 감독은 "김민수는 뛰어난 재능과 기술, 강인한 에너지를 갖췄다. 무엇보다 발전하고자 하는 의지가 강하다"고 기대감을 드러냈다. 김민수는 레인저스에서 등번호 '10번'을 부여받았다. 그는 지난달 30일 애버딘과의 경기에서 첫 선을 보였다. 분위기를 이어 A대표팀에도 처음으로 이름을 올렸다.

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'야후스포츠'는 'A대표팀 합류는 김민수에게 있어 또 하나의 중요한 도약이다. 그는 손흥민(LA FC) 이강인(아틀레티코 마드리드) 김민재(바이에른 뮌헨) 등 기존의 세계적인 스타들과 함께 호흡을 맞추게 된다. 모레노 감독은 아직 A매치 경험이 없는 김민수의 기량을 여러 차례 평가할 기회를 갖게 될 것이다. 레인저스에 있어 김민수의 활약은 상당한 투자에 대한 고무적인 조기 성과다. 즉시 전력감이면서도 발전 가능성이 큰 선수를 영입했다'고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com