맨유 박살납니다, '15살' 역대급 천재, 파격 이적 요청...레알+바르사+뮌헨+PSG 다 달려든다

캡처=파브리지오 로마노 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드를 떠나려고 하는 JJ 가브리엘을 향해 레알 마드리드가 관심을 보내고 있다.

영국 매체 디 애슬레틱은 16일(한국시각) 레알이 가브리엘 영입을 추진하는 여러 유럽 클럽 중 하나로 확인됐다고 보도했다.

디 애슬레틱은 '바르셀로나, 파리 생제르맹(PSG), 바이에른 뮌헨 역시 이 15세 윙어의 영입을 시도하고 있다'고 전했다. 이어 '이 사안은 가브리엘이 구단 측에 떠나고 싶다는 의사를 전달하고 공식적인 선수 등록 해제 요청서를 제출하면서 수면 위로 떠올랐다'고 설명했다.

Advertisement

현재 맨유 최고 유망주는 가브리엘이다. 2010년생인 가브리엘은 맨유판 라민 야말이라고 평가받고 있다. 14살 때부터 현재 가브리엘은 3~4살 형들과 함께 맨유 U-18팀에서 뛰었다. 지금은 유소년 레벨에서는 1살 차이가 엄청난 신체조건 차이로 다가온다는 걸 감안할 때 14살 선수가 U-18팀에서 뛰는 건 파격적인 월반이다.

캡처=파브리지오 로마노 SNS

1년 전 영국 데일리 메일은 '가브리엘은 맨유 유소년 아카데미에서 현재 가장 흥미로운 재능으로 평가된다. 가브리엘은 자신보다 네 살 많은 선수들과 맞붙어 지배적인 활약을 펼치고 있으며, 유럽에서 가장 주목받는 아카데미 선수 중 한 명이다. 14세인 그는 이번 시즌 1군 팀에 합류하기에는 아직 너무 어리지만, 구단은 그를 직접 만나 향후 경로를 논의하는 자리를 마련했다'고 설명했다. 맨유 구단 수뇌부도 제일 공들이고 있다는 걸 알 수 있다.

하지만 가브리엘은 맨유 구단에 자신을 풀어달라고 요청한 상황. 구단은 당연히 거부 중이다. 디 애슬레틱은 '맨유는 이 요청을 승인할 의사가 없으며 사태가 해결되기를 바라고 있다. 맨유 구단은 그가 뛰어난 재능임을 인정하고 있으며 그를 잔류시키기 위해 노력 중'이라고 전했다. 또한 '짐 랫클리프 공동 소유주도 이 사안을 인지하고 있으며, 구단 측은 그가 유럽연합(EU) 여권을 보유하고 있을 경우, 오는 10월 6일 만 16세가 되는 시점에 그의 이탈을 막을 법적 권한이 없는지 조사를 진행하고 있다'고 밝혔다.

Advertisement

Advertisement

매체는 '레알은 가브리엘을 스카우트해 왔으며, 그가 지난 목요일 유스리그 사바전에서 해트트릭을 기록하며 팀의 5-0 승리를 이끈 활약에 깊은 인상을 받았다'고 전했다. 이어 '유럽챔피언스리그 15회 우승에 빛나는 레알은 그가 이적시장에 나올 경우 유력한 고지를 점하고 있다고 느끼고 있다'면서도 '하지만 유럽의 모든 탑팀 역시 오랫동안 가브리엘의 기량을 인지하고 있었으며 맨유에서의 성장세를 예의주시해 왔다'고 덧붙였다.

만약 가브리엘이 떠난다면 맨유는 이적료도 받지 못한다. '이적이 현실화될 경우, 맨유는 FIFA 계산법에 따른 훈련 보상금만 받을 수 있게 된다'며 '이는 보통 수십만 파운드 수준에 불과하다'고 전했다. 가브리엘은 구단을 떠나겠다는 의사를 제출한 뒤에 훈련을 불참하고 있는 것으로 알려졌다.