대체 왜? 은퇴 선언한 메시, 또다시 대표팀 소집한 아르헨티나…"최고의 선수와 작별 인사" 마지막 상대는 베냉

2022 카타르 월드컵 우승 당시 리오넬 메시. 사진=ESPN

Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi reacts after missing a chance to score during a Major League Soccer (MLS) regular season football match between Inter Miami CF and Nashville SC at Nu Stadium in Miami, Florida, on September 12, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

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[스포츠조선 강우진 기자]아르헨티나 대표팀이 은퇴를 선언한 리오넬 메시를 소집했다. 팬들과 작별 인사를 할 시간을 주기 위해서다.

스페인 아스는 16일(한국시각) '인터 마이애미에서 뛰고 있는 메시가 부에노스아이레스에서 열리는 베냉과의 친선경기에 출전하기 위해 소집됐다'며 '아르헨티나 팬들과 작별 인사를 할 수 있도록 하기 위해서다'고 보도했다.

지난 1일 메시는 아르헨티나 대표팀을 떠나겠다고 발표했다. 2주가 지난 시점에서 리오넬 스칼로니 감독은 오는 10월 6일 베냉과의 친선경기를 위해 메시를 소집했다. 이 자리에는 메시와 함께 2022 카타르 월드컵 우승을 차지했던 선수들도 모두 참석할 예정이다.

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아르헨티나 축구협회(AFA)는 공식 성명을 통해 "리오넬 메시와 로드리고 데 파울, 그리고 지오바니 로셀소는 마지막 친선경기에 참가하기 위해 합류한다"며 "국내 리그에서 뛰는 선수들의 소집 명단도 발표될 예정"이라고 밝혔다.

사진=ESPN

치키 타피아 AFA 회장은 "스칼로니 감독과 이야기를 나눈 끝에, 우리는 세계 최고의 선수이자 우리 대표팀의 상징이며 우리의 주장인 메시를 초청하기로 결정했다"며 "메시가 아르헨티나에서 마땅히 받아야 할 작별 인사를 할 수 있도록 하기 위해서다"고 설명했다.

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또 타피아 회장은 "그리고 메시의 동의를 받은 뒤 그와 함께 카타르에서 월드컵 우승을 차지했던 모든 선수들을 초대했다"며 "그들이 가족들과 함께 참석해, 모든 아르헨티나 대표팀 팬들에게 잊지 못할 경기가 될 이 자리에 함께할 수 있도록 하기 위해서다"고 전했다.

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메시는 2022 카타르 월드컵과 2021·2024 코파 아메리카 우승을 이끌며 아르헨티나 대표팀의 황금기를 완성했다. 개인적으로는 발롱도르 8회를 수상해 역대 최다 기록을 보유하고 있다. 바르셀로나에서는 스페인 라리가 10회, 유럽축구연맹(UEFA 챔피언스리그) 4회 등 수많은 우승 트로피를 들어 올렸다. 여기에 2008 베이징 올림픽 금메달까지 획득하며 클럽과 국가대표에서 거의 모든 주요 대회를 제패했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com