'로테이션 여파' 포항, ACEL 첫 경기 베이징에 1-3 패배...박태하 감독 "한 경기로 끝나는 것 아냐, 실수로 틀어진 부분 아쉬워"

사진=포항스틸러스

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[스포츠조선 이현석 기자]포항 스틸러스가 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 첫 경기에서 승점을 챙기지 못했다.

포항은 15일(한국시각) 중국 베이징의 노동자경기장에서 열린 베이징 궈안과의 2026~2027시즌 ACLE 리그 스테이지 1차전에서 1대3으로 패배했다.

포항은 이날 경기 핵심 자원을 모두 선발에서 제외하는 로테이션을 감행했다. 주중 주말로 이어지는 빠듯한 일정, 리그에서의 반등을 노리는 상황을 고려하면 어쩔 수 없는 선택이었다.

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다만 베이징의 공격은 거셌다. 전반 2분 만에 실수가 나오며 리드를 내줬다. 진시우가 백패스를 제대로 잡지 못했고, 이를 차드라크 아콜로가 뺏어낸 후 직접 선제골까지 터트렸다. 포항은 전반 6분 트란지스카의 페널티킥 동점골로 다시 경기를 원점으로 돌렸으나, 전반 12분 장 시제, 후반 1분 제레미 두지아크에게 실점을 헌납했다. 이후 완델손, 조르지, 주닝요 등을 투입했으나 경기 막판까지 격차를 좁히지 못하며 올 시즌 첫 ACLE 경기에서 첫 승 기회를 놓쳤다.

박태하 감독은 경기 후 기자회견에서 "ACL 엘리트 첫 경기인 만큼 승리를 목표로 준비했다. 다만 최근 리그 일정이 타이트했기 때문에 선수들의 체력적인 부분을 고려해 출전 시간이 적었던 선수들을 중심으로 경기를 준비했다. 나름대로 잘 준비했다고 생각했지만, 경기 초반 실수로 인해 준비했던 계획이 틀어진 부분은 많이 아쉽다"고 했다.

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중요한 것은 패배보다 개선임을 강조했다. 박 감독은 "하지만 이제 첫 경기를 했고, 한국으로 돌아가 리그에서 이런 부분들을 조금씩 개선해 나가야 한다. 축구는 한 경기로 끝나는 것이 아니기 때문에 선수들이 오늘 나온 실수에 대해 책임을 회피하지 않고 받아들이되, 지나간 일에 너무 얽매이지 않고 다음 경기에 집중했으면 한다. 앞으로 리그에서 부족했던 부분을 보완하고 2차전에서는 좋은 결과를 만들어낼 수 있도록 준비하겠다"고 했다.

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포항은 오는 20일 상주시민운동장에서 FC서울과 '하나은행 K리그1 2026' 30라운드 일정으로 여정을 이어간다. ACLE 리그 스테이지 2차전은 내달 13일 포항스틸야드에서 조호르다룰탁짐과 예정되어 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com