김민재 눈물 난다. 기적의 재계약 축포 터질까...獨 유력 매체 "구단 미팅 계획"

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[스포츠조선 김대식 기자]김민재(바이에른 뮌헨)가 뮌헨 이적 후 가장 극적인 반전 스토리를 써내려가고 있다.

독일 매체 스포르트 빌트는 15일(한국시각) 김민재 역시 뮌헨에서 다시 미래 전망이 밝아지고 있다고 보도했다. 매체는 ' 이에른 수뇌부는 과거에는 김민재를 향한 한오퍼가 올 경우 매각을 위한 협상에 응할 의사를 선수 측에 전달했었지만, 김민재는 빈센트 콤파니 감독 체제에서 다시 팀의 주전으로 자리 잡았다. 김민재는 이번 시즌 공식전 6경기 중 4경기에 출전했다. 바이에른 수뇌부가 김민재의 미래에 대해 논의하기 위해 이번 가을 그와 자리를 마련하고자 한다. 그의 계약 기간은 2028년까지'라며 구단에서 재계약을 준비 중이라고 전했다.

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반전 스토리가 아닐 수 없다. 김민재는 2023년 나폴리에서 바이에른으로 이적할 당시 큰 이적료를 기록하며 화려하게 입성했지만, 이후 이적료와 연봉값을 해내지 못한다는 비판에 시달려야 했다. 토마스 투헬 감독과 함께한 첫 시즌은 유독 어려웠다. 시즌 내내 혹사에 가까운 출전을 이어가던 김민재는 후반기 들어 눈에 띄게 기복 있는 모습을 보이며 잦은 실수로 비판을 받았다. 투헬 감독이 공개적으로 김민재를 향해 "탐욕스러운 수비"라며 질타했을 정도.

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2년 차에도 상황은 크게 나아지지 않았다. 주전 경쟁 속에서 시즌 내내 크고 작은 부상을 달고도 팀을 위해 몸을 아끼지 않았지만, 구단은 결국 김민재의 매각을 시도했다. 이 과정에서 바이에른은 센터백 소화가 가능한 일본 수비수 이토 히로키를 영입하며 김민재를 향한 신뢰가 흔들리는 듯한 모습을 보이기도 했다. 그래도 김민재는 바이에른을 떠나지 않았고, 끝까지 주전 경쟁을 위해 뛰었다.

AFP연합뉴스

지난 시즌, 3년 차를 맞은 김민재는 완전히 달라진 모습을 보여줬다. 콤파니 감독 체제 아래에서 김민재는 사실상 3옵션이 됐지만 출전 시간은 3번째 수비수가 아니었다. 다요 우파메카노와 요나탄 타 대신에 경기에 나서는 시간이 많아졌다. 덕분에 구단의 신뢰를 조금씩 되찾았다. 이번 시즌, 김민재는 한 단계 더 도약한 기량으로 철벽 수비를 가동하고 있다. 이제 우파메카노, 타와의 출전 시간 차이도 눈에 띄게 줄어든 상태다.

바이에른 입장에서는 김민재가 지금의 기세를 이어간다면 굳이 선수를 매각할 이유가 없다. 실력과 인성도 출중하며 잡음을 일으키는 선수도 아니다. 주전 경쟁에서 때로 밀려나도 오히려 더 노력하는 모습을 보여준다. 아시아 마케팅에도 도움을 줄 수 있는 선수다. 매각 후보에서 다시 팀의 핵심 수비수로 떠오른 김민재가 이번 가을 구단과의 미래 논의를 통해 뮌헨에서의 새로운 장을 열 수 있을지 주목된다.

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