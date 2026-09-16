日 일부러 이러나! 韓 '이민성호' 또또또 곤욕…축구장 대신 야구장 도착→차량 배차 NO "문제 지속 발생"

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]일부러 이러는 것일까. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조직위원회의 미숙한 운영으로 태극전사들이 연일 곤욕을 치르고 있다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 15일 일본 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 열린 카타르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 D조 1차전서 4대1로 이겼다.

경기 전 황당한 일이 있었다. 경기장으로 향하던 버스 운전기사가 목적지를 제대로 알지 못해 엉뚱한 야구장으로 향한 것이다. 미즈호 공원 내 축구 경기가 열리는 럭비 경기장으로 가야 했으나, 기사가 선수단을 싣고 인근 야구장으로 향했다. 결국 대표팀은 예정 시간보다 30분이나 늦게 경기장에 도착했다. 미즈호 공원은 이번 아시안게임 개회식이 열리는 메인 스타디움을 비롯해 여러 체육 시설이 모여 있다. 그러나 대표팀 버스가 향했던 야구장에서는 이번 아시안게임 경기가 아예 열리지 않는다. 이번 대회 야구 종목은 나고야시가 아닌 아이치현 내 다른 도시에서 치러진다.

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차량 배정 문제도 발생했다. 한국 선수단은 16일 회복 훈련에 나설 예정이었다. 하지만 훈련장으로 이동할 차량이 아예 배차되지 않아 일정에 차질을 빚었다. 결국 아침부터 급히 대체 차량을 구하느라 힘을 뺐다. 당초 10시 30분 훈련 시작하려던 대표팀은 10시 50분에야 간신히 현장에 도착했다. 앞서 14일에도 이민성 감독과 대표팀 관계자가 공식 기자회견 참석을 위해 기다렸으나, 배정된 차량이 숙소에 오지 않았다. 행사에 지각하는 일이 벌어지기도 했다.

대한축구협회 관계자는 "대회 기간 매 훈련 및 공식 행사 이동 시 차량 배차와 운영을 둘러싼 자잘한 문제가 지속해서 발생하고 있다. 우리뿐만 아니라 현재 대회에 참가 중인 모든 팀이 공통으로 겪고 있는 상황"이라고 했다.

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한편, 한국은 2014년 인천을 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우에 이어 4연속 우승을 정조준한다. 앞서 일본 언론 '닛칸스포츠'는 '일본은 최근 두 대회에서 결승에 올랐지만, 모두 한국에 패했다. 한국은 금메달을 따면 병역 특례 혜택을 볼 수 있다. 23세 이하(U-23) 멤버에 와일드 카드(24세 이하 선수) 3장까지 모두 활용했다. 해외파 선수만 9명이다. 최근 아시안게임 3연패를 기록한 강적'이라며 '두 팀 모두 조별리그를 1위로 통과하면 결승에서야 만날 것'이라고 경계했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com