'대한민국 최고의 캐리어 받자!' 서울 이랜드, 추석 연휴 맞이 '비기캐리어 브랜드데이' 개최

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 추석 연휴를 앞둔 대구전 홈경기를 '비기캐리어 브랜드데이'로 꾸민다.

서울E는 19일 오후 7시 목동운동장에서 대구FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 27라운드 홈경기를 치른다. 2위 탈환을 위한 중요한 경기, 서울E는 '비기캐리어 브랜드데이'를 개최한다.

서울E는 지난 4월 비기캐리어와 공식 스폰서십을 체결하며 2년째 동행을 이어가고 있다. 특히 윤형진 대표는 축구선수 출신으로, 김도균 감독과는 오랜 '절친'이다.

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비기캐리어는 여행가방 전문 브랜드로 'Best Value'를 고객에게 제공한다는 철학 아래 실용적이면서도 스타일리시한 캐리어를 선보이고 있다. 국내 브랜드로 기능성과 디자인을 강화한 제품으로 호평을 받고 있으며, 갈수록 시장 점유율을 높여가고 있다.

이번 홈경기에서는 캐리어를 활용한 다양한 이벤트로 팬들에게 즐거움을 선사할 계획이다.

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먼저, 장외에서는 '비기캐리어 컬링' 이벤트가 팬들을 맞이한다. 비기캐리어와 서울 이랜드의 공식 인스타그램 팔로우를 인증한 뒤 캐리어를 밀어 컬링 매트 위 표적 정중앙에 멈춰 세우면 성공으로, 미션에 성공한 8명에게 비기캐리어 뉴보나 24인치 캐리어를 증정한다.

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비기캐리어 팔로우 부스도 함께 운영될 예정이다. 비기캐리어와 서울 이랜드의 공식 인스타그램 팔로우를 인증하면 하프타임 추첨권을 받을 수 있고 선착순 300명에게는 행운의 뽑기 참여 기회까지 주어진다.

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행운의 뽑기 당첨자에게는 비기캐리어 포키 블랙 24인치(2명), 루나 골드 20인치(3명) 등 푸짐한 상품이 돌아간다. 하프타임에는 선수단이 직접 추첨하는 럭키드로우를 통해 비기캐리어 렉스 그레이 20인치(1명), 로니 블랙 24인치(1명), 노바 그레이 20인치(1명)를 제공할 예정이다.

장내에서는 공식 앱을 활용한 '첫 골의 주인공을 맞혀라', 얼리버드 이벤트, 앱 퀴즈 등이 진행되며 정답자는 비기캐리어 6종 파우치를 받을 수 있다.

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마스코트 '레울'이 비기캐리어를 끌고 있는 모습을 인증하는 이벤트도 펼쳐진다. 경기 종료 시점까지 경기장 안팎을 돌아다니는 레울과 사진을 찍어 인스타그램 스토리에 인증하고 구단 게시물에 댓글을 남기면 추첨을 통해 3팀에게 김해전 홈경기 컴포테이블석 2인권이 주어진다.

이날 킥오프에 앞서 진행되는 시축에서는 마스코트와 치어리더가 시축구를 비기캐리어에 담아 그라운드로 전달하는 이색 장면도 연출된다.

서울E 관계자는 "추석 연휴를 앞두고 선수단의 든든한 동반자인 비기캐리어와 함께 팬들이 경기장 곳곳에서 즐길 수 있는 이벤트를 준비했다. 많은 팬들이 레울파크를 찾아 풍성한 캐리어 경품도 챙기고 승격을 향해 달리는 선수들에게 큰 응원을 보내주시길 바란다"고 전했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com