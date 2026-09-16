'체력+볼끌기' 비판에 직면한 아틀레티코 이강인, 오사수나전도 또 선발 출전 확실..'후반 이른 교체 전에 뭔가를 보여주어야 한다'

마르카가 전망한 아틀레티코-오사수나전 예상 베스트11 캡처=마르카 홈페이지

epa13179597 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 국가대표 에이스 이강인(아틀레티코 마드리드)이 이번에도 선발 출전 기회를 잡을 것으로 보인다. 그는 최근 계속 선발 출전하고 있지만 후반전 이른 교체를 당하고 있다. 이번 시즌 공격포인트도 1골-1도움에 머물러 있다. 90분 풀타임을 뛸 체력이 부족하고, 또 공을 너무 오래 소유하고 있다는 지적을 받고 있다.

아틀레티코는 17일 오전 2시(한국시각) 스페인 마드리드 메트로폴리타노에서 오사수나와 2026~2027시즌 라리가 6라운드 홈 경기를 갖는다.

스페인 매체 마르카는 아틀레티코 사령탑 디에고 시메오네 감독이 이번에 4-4-2 전형으로 나설 것으로 전망했다. 최전방 투톱에 바에나-조너선 데이비드, 허리에 아르나우 오르티스-카르도소-코케-이강인, 포백에 그리말도-푸빌-르 노르망-마르코스 요렌테, 골키퍼 오브락이 먼저 나설 것으로 예상했다. 교체 명단에 한츠코, 크리스티안 로메로, 히울만, 루크먼 등이 오를 것으로 봤다.

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epa13237429 Atletico de Madrid's Kang-In Lee in action during the Spanish LaLiga soccer match between Real Sociedad and Atletico Madrid, in San Sebastian, Spain, 13 September 2026. EPA/JUAN HERRERO

이강인은 직전 레알 소시에다드와의 리그 원정 경기에선 루크먼-바에나와 공격 삼격편대를 이뤘다. 이강인은 선발로 60분 출전한 후 코케와 교체됐다. 이강인이 교체된 후 아틀레티코는 경기 종료 직전 10분 동안 그리말도, 데이비드, 줄리아노 시메오네의 연속골로 3대0 승리했다.

마르카는 시메오네 감독이 오사수나를 상대로도 이강인을 선발 기용할 것으로 봤다. 이강인의 쓰임새는 현재로는 선발이 적당할 것으로 본 것이다. 체력적인 문제와 꾸준함 때문에 후반 초반 교체하더라도 전반전엔 위협적인 장면을 만들 수 있다고 본 것이다. 전문가들은 "이강인이 전반전에 모든 걸 쏟아부어 임팩트 있는 장면을 만들어야 한다"고 지적했다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Lee Kang-in and teammates take part in a team training session on the pitch at Anfield stadium in Liverpool, north-west England on September 8, 2026, on the eve of their UEFA Champions League, first round football match against Liverpool. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

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마르카는 '아틀레티코 입장에서는 레알 소시에다드전에서 드러난 발전을 재확인하기 위해 이번 승리가 필요하다. 또 오는 주말 마드리더 더비를 향해 기세를 올리며 사기를 크게 북돋워 줄 수 있다'고 설명했다. 아틀레티코는 이번 시즌 3승1무1패(승점 10)로 리그 5위다. 최근 2연패의 부진에 빠진 오사수나는 2승1무2패(승점 7)로 11위다.

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epa13226343 Atletico head coach Diego Simeone looks on before the UEFA Champions League league phase match Liverpool FC against Atletico Madrid, in Liverpool, Britain, 09 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN

시메오네 감독은 이번 오사수전에서 승리와 동시에 체력 안배도 해야 한다. 주말 라이벌전까지 고려해야 한다는 것이다. 일부 선수들은 로테이션 가능성도 고려해야 한다. 공격의 에이스 훌리안 알바레즈는 허벅지 부상으로 이번 오사수나전도 결장이 확정됐다. 그는 직전 소시에다드전도 뛰지 못했다. 알바레즈는 마드리드 더비를 준비하고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com