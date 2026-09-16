[현장라인업]김기동 FC서울 감독 '과감한 변화' 선택…페르십 반둥전 베스트11 공개

사진=FC서울 구단 공식 계정 캡처

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]FC서울이 '과감한 변화'를 선택했다.

김기동 감독이 이끄는 FC서울은 16일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 페르십 반둥(인도네시아)과 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그2(ACL2) 조별리그 E조 1차전을 치른다.

결전을 앞둔 서울은 선발 라인업을 공개했다. 서울은 후이즈, 천성훈 박장한결 고필관 김민준 정현우 안재민 이상민 이한도 신지섭 강현무가 베스트11로 나선다. 벤치에선 야잔, 문선민 손정범 등이 대기한다.

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예상 가능했던 로테이션이다. 서울은 '하나은행 K리그1 2026' 선두를 달리고 있다. 빡빡한 일정 속 ACL2 무대까지 병행하게 됐다.

앞서 김 감독은 "K리그에서 많은 경기를 뛴 선수들은 휴식을 줄 필요가 있다고 생각했다. 홈이고 첫 경기다. 나도 승부에 있어서 지고 싶은 마음은 없다. 만만한 상대가 아니다. 어린 선수들, 기존 선수들과 잘 융화해야 하지 않을까 생각한다. 모든 선수를 다 바꿀 순 없는 상황이다. 경험 있는 선수들과 신예가 조화를 이뤄 경기할 수 있도록 준비했다"고 말했다.

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그는 "지금 상황에선 K리그에 조금 더 집중하고 싶다. 구단과 상황에 리그에 집중하자는 얘기를 했는데, 막상 이 자리에 앉으니 감독으로서 욕심이 생긴다. 리그도 지속적으로 해야한다. ACL도 어린 선수들, 경기를 많이 뛰지 못한 선수들, 경험 있는 선수들이 조화를 잘 이뤄 16강까지는 가고 싶다. 그 뒤에 도전을 하고 싶은 목표로 임하겠다"고 각오를 다졌다.

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상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com