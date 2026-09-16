[오피셜]'흥민이형, 새 팀 구했어요' 토트넘 '웃음가스 악동' 비수마, 방출→네덜란드 명문 아약스 입단.."나는 승부사, 모든 경기 이기고 싶다"

아약스에 입단한 이브 비수마 캡처=아약스 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]토트넘 시절 손흥민의 절친으로 통해던 미드필더 이브 비수마가 네덜란드 명문 아약스에 입단했다.

아약스는 16일(한국시각) 전 토트넘 미드필더이자 말리 국가대표 비수마를 영입했다고 공식 채널을 통해 밝혔다.

비수마는 지난 2025~2026시즌 종료 후 계약이 만료돼 토트넘을 떠났다. 이후 무적 신분으로 지내다가 이번에 아약스 유니폼을 입었다. 등번호 28번을 받았다.

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그는 2년 전, '웃음가스(아질산화질소)'를 사용하는 영상이 SNS에 공개된 후 출전 정지 징계를 받았다. 또 그는 여러 차례 팀 미팅에 지각하기도 했다. 2025년 8월에 출전 정지를 당했고, 이어 2025년 12월에 또 웃음가스를 사용하다 적발돼 만 30세의 나이에 급추락했다. 1996년생인 비수마의 현재 시장가치는 960만유로다.

비수마는 토트넘에서의 마지막 시즌 동안 11경기 출전에 그쳤다. 토트넘에서 방출된 후 새로운 둥지를 찾는 데 어려움을 겪었고, 아약스가 그에게 손을 내밀었다.

아약스에 입단한 이브 비수마 캡처=아약스 구단 SNS

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비수마는 구단 채널을 통해 아약스에 입단한 기쁨과 자신의 역할을 말했다. 그는 "정말 기쁘다. 아약스는 유럽에서 가장 큰 구단 중 하나이기 때문에 이번 이적은 제게 큰 의미가 있습니다. 이 위대한 구단의 여정에 함께하게 된 것은 매우 아름다운 일"이라며 "(영입 제안에)놀라지는 않았다. 사전에 이곳의 많은 사람들과 이야기를 나누었다. 그들은 나에게 클럽의 프로젝트에 대해 설명해주었고, 매우 흥미로웠다. 그것이 내가 이곳에 있는 이유"라고 말해다.

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비수마는 "나는 동료들을 진심으로 지원하고 매일 그들을 독려하는 사람이다. 우리가 더 잘 할 수 있고, 더 많은 것을 해낼 수 있다는 것을 보여주기 위해서다. 내가 감독은 아니지만, 이 클럽에 그런 점을 보태기 위해 이곳에 왔다. 내 역할은 팀을 돕고 팀이 있어야 할 마땅한 위치로 이끌기 위해 노력하는 것"이라며 "나는 승부사이며, 그렇기에 모든 경기에서 이기고 싶어 한다. 그것이 나의 열망이며 시작할 준비가 돼 있다"고 말했다.

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비수마는 2022년 브라이턴을 떠나 토트넘으로 이적한 뒤 손흥민과 빠르게 친해졌다. 훈련장과 경기장에서 댄스 세리머니를 함께 하거나 장난을 치는 모습이 자주 포착되기도 했다. 비수마는 인터뷰에서 손흥민을 "내 형제, 빅 브라더"라고 부르며 애정을 과시했다. 손흥민은 2025년 여름, 토트넘을 떠나 LA FC 유니폼을 입었다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com