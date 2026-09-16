[현장인터뷰]'승장' 이고리 톨리치 감독 "아마 인도네시아 팀이 한국에서 처음 승리한 것…좋은 시작했다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]이고리 톨리치 페르십 반둥(인도네시아) 감독이 첫 승리에 활짝 웃었다.

페르십 반둥은 16일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그2(ACL2) 조별리그 E조 1차전에서 1대0으로 이겼다.

경기 뒤 톨리치 감독은 "지난주 리그 더비 경기였다. 한국까지 긴 이동이었다. 힘들었지만, 자신 있는 선수들로 경기에 나섰다. 경기가 양쪽 다 좋지는 않았던 것 같다. 서울도 베스트가 아니었다. 가장 중요한 것은 승점 3점을 땄다는 것이다. 아마도 인도네시아 팀이 대한민국에서 처음 승리한 것으로 안다. 우리는 성장 중인 팀이다. 이들과 발전해 좋은 성적을 내고 싶다. ACL2에서 좋은 시작을 했다고 생각한다"고 말했다.

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그는 "두 팀 모두 템포가 느렸다. 우리도 3일 만에 경기를 했다. 에너지를 절약하는 방향으로 전략을 짰다. 운이 좋은 경기였다. 서울이 베스트 멤버가 아니었던 것도 좋았다. 마지막까지 수비해준 골키퍼와 백 포 라인에 감사하단 말을 하고 싶다"고 덧붙였다.

두 팀은 11월 25일 반둥의 홈에서 다시 붙는다. 톨리치 감독은 "서울의 환대에 정말 감사드린다. 모든 것이 좋았다. 서울은 정말 프로였다. 서울이 반둥에 온다면 똑같이 할 수 있도록 노력하겠다. 7시간 걸렸는데 이동이 힘들 것"이라고 했다.

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한편, 이 자리에 동석한 골키퍼 테자 파쿠 알람는 "한국 원정은 쉬운 경기가 아니다. 모두가 뭉쳐서 승리했다. 승리할 자격이 있다고 생각한다"며 "많은 팬이 올 것으로 예상했다. 우리 팬들은 어디에든 있다. 팬들과 함께 승리를 나눌 수 있어 기쁘다"고 미소지었다.

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상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com