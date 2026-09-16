'충격적인 폭탄 발언 터졌다' 네덜란드 전설 굴리트, 맨체스터 유나이티드와 캐릭에게 살벌한 독설 퍼부었다.."캐릭 아래에서 우승 못한다, 맨유 선수들 최고 수준 아니다"

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - September 13, 2026 Manchester United's Lisandro Martinez looks dejected after the match REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v Sabah - Old Trafford, Manchester, Britain - September 10, 2026 Manchester United manager Michael Carrick before the match REUTERS/Phil Noble

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[스포츠조선 노주환 기자]"맨유는 이번 시즌 무관에 그칠 것이다."

발롱도르 수상자이자 네덜란드 축구의 전설인 루드 굴리트가 이번 시즌 맨체스터 유나이티드가 그 어떤 대회 우승 트로피도 들어올리지 못할 것이라 강하게 비판했다.

epa13207843 Ruud Gullit, Marco van Basten and Frank Rijkaard on the red carpet ahead of the premiere of Basta, a Videoland series about the life of former top footballer Marco van Basten, in Amsterdam, Netherlands, 02 September 2026. EPA/RAMON VAN FLYMEN

선수 은퇴 이후 전문가로 활동 중인 굴리트는 매체 '컴온(ComeOn)'과의 인터뷰에서 맨유가 매너리즘에 빠져 있으며, 퍼거슨 감독이 10여년 전 떠난 것은 현명한 선택이었다고 말했다. 그는 "맨유, 그들은 이번 시즌에 경쟁할 수 없다. 아직은 아니다. 경기를 지배하지 못하는 모습을 볼 때 그들은 여전히 품질이 다소 부족하다. 리드를 잡더라도 경기가 어느 방향으로든 흘러갈 수 있다"면서 "팀의 품질뿐만 아니라 개인의 기량에 크게 의존하기 때문에, 무언가 부족한 점이 있을 때 이를 해결하는 것은 쉽지 않다. 그들이 다시 성과를 내고 싶다면 시간이 걸릴 것"이라고 말했다.

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맨유는 이번 시즌 프리미어리그 개막 후 4경기에서 1승1무2패 승점 4점으로 13위에 머물러 있다. 시즌 초반이지만 이번 여름, 정식 사령탑 계약한 마이클 캐릭 감독을 향한 비난이 쏟아지고 있다. 캐릭을 경질하고 새롭게 빅네임 감독을 모셔와야 한다는 주장까지 나오고 있다.

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - September 13, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes looks dejected after the match REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

굴리트는 "올 시즌 맨유가 보여줄 수 있는 가장 중요한 것은 인내심이다. 그들은 더 이상 프리미어리그 최고의 선수들이 없다. 최고의 선수들은 현재 다른 팀에서 뛰고 있다. 맨유는 자신들에게 정말 필요한 선수들이 모두 다른 구단에서 뛰고 있다는 현실을 직시해야 한다. 그들은 5~6년 전에 기회를 놓쳤다"면서 "최정상급 선수들은 리버풀, 첼시, 아스널, 맨체스터 시티로 떠났다. 다시 프리미어리그 우승 트로피를 노릴 수 있는 수준으로 정비하기까지는 시간이 걸릴 것이다. 올 시즌에는 훨씬 더 뛰어난 기량을 갖춘 강력한 경쟁자들이 너무 많다"고 말했다. 맨유는 지난 시즌 '소방수' 캐릭 임시 감독이 프리미어리그 3위로 이끌면서 이번 시즌 유럽챔피언스리그에 복귀했다. 그런데 여름 이적시장에서 유리 틸레만스, 안드레이 산투스, 카를로스 발레바 등 주로 미드필더 영입에 집중했다. 왼쪽 풀백 보강을 추진했지만 실패했다. '오버 페이'를 너무 염려해 선수 영입에 소급적으로 나섰다. 맨시티, 첼시, 토트넘 등과 비교하면 전력 보강에 투자한 금액이 너무 적었다.

Manchester United's English head coach Michael Carrick reacts during the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on September 13, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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굴리트는 "알렉스 퍼거슨도 10년은 걸릴 것이라고 말했고, 실제로 그렇게 될 수 있다. 그들은 구렁텅이에 빠져 있다. 퍼거슨이 떠난 이후 줄곧 구렁텅이에 있다. 퍼거슨이 그 시점에 은퇴한 이유. 그는 영리하다. 이 모든 것이 다가오는 것을 보고 제 때 은퇴했다. 그는 그 순간이 끝이라는 것을 알고 있었다. 점차 더 많은 팀들이 쓸 돈이 생기고 이러한 톱 클래스 감독들을 데려오기 시작하면서 상황이 변하고 있었고, 최정상급 선수들은 오직 이러한 톱 클래스 감독 밑에서만 뛰고 싶어한다. 이제 맨유는 그런 팀이 아니다. 그들이 다시 일어서기까지는 시간이 걸릴 것"이라고 말했다.

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epa13236981 Bruno Fernandes of Manchester United (R) looks on during the English Premier League match between Manchester United and Manchester City, in Manchester, Britain, 13 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

맨유가 마지막으로 프리미어리그에서 우승한 것은 2012~2013시즌 퍼거슨 감독의 마지막 시즌이었다. 맨유는 맨시티를 꺾고 FA컵 우승 트로피를 들어올린 2024년 이후 단 한번도 정상에 서지 못했다.

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맨유는 이번 시즌 초반부터 시동이 제대로 걸리지 않고 있다. 마이클 캐릭 감독 체제에서 이번 시즌 우승 후보로 거론되지 않고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com