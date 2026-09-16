"월드클래스 골이다" 절묘한 칩샷으로 '북한 격침', 중국 승리 영웅은 놀랍게도 '37살짜리 와일드카드'…승장 "그는 중국 모드리치" 대찬사[아시안게임]

Xnhua연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]북한을 격파한 승리 영웅은 중국의 '37세 와일드카드' 우시(상하이 선화)였다.

중국 U-23 축구대표팀 미드필더 우시는 16일(한국시각) 일본 카리야 웨이브 스타디움 카리야에서 열린 북한과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 조별리그 B조 1차전에서 1골 1도움 원맨쇼를 펼치며 팀의 2대1 승리를 이끌었다.

이날 주장 완장을 달고 미드필더로 선발출전한 우시는 전반 27분 최국에게 선제실점해 중국이 0-1로 끌려가던 전반 44분 날카로운 크로스로 장위닝의 헤더 동점골을 어시스트했다. 전반은 1-1 동점으로 끝났다.

Advertisement

우시는 후반 23분, 이번엔 장위닝이 상대 페널티 박스 외곽에서 길게 날아온 롱패스를 헤더로 내준 공을 논스톱 칩샷으로 연결, 직접 골망을 열었다. 중국 매체들은 "환상적인 월드클래스 골! 도저히 막을 수 없는 칩샷이었다"라고 호평을 쏟아냈다.

올 시즌 상하이 유니폼을 입고 중국슈퍼리그 25경기에서 6골 3도움을 올리며 제3의 전성기를 구가하고 있는 우시는 2010년 광저우아시안게임 이후 16년만에 아시안게임 무대에 올랐다. 23세이하 핵심 자원의 부상에 의한 대체발탁이었다.

Advertisement

우시는 기회를 놓치지 않았다. 조카뻘 선수들과 함께 어우러져 베테랑의 무게감으로 팀의 중심을 잡았고, 16년만에 아시안게임에서 득점하는 진기록까지 세웠다. 전날 카타르전에서 해트트릭을 기록한 한국의 와일드카드(23세 초과선수)인 2002년생 엄지성(스완지시티)과는 13살차다.

Advertisement

우시의 골은 그대로 결승골로 기록됐다. 중국은 2대1로 승리하며 B조 2위로 올라섰다. 같은 날 아랍에미리트를 3대1로 꺾은 이란(승점 3)에 득실차에서 1골 밀렸다. 북한은 3위.

Advertisement

스페인 출신 안토니오 중국 U-23 대표팀 감독은 "나에게 우시는 중국의 모드리치와 같은 존재다. 그는 뛰어난 경기력으로 훌륭한 경력을 쌓아왔다"라고 찬사를 보냈다.