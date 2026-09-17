'K리그2 승격 경쟁 큰 변수' 수원 삼성→대구FC→수원FC…김천 상무 전역자 합류 임박

사진제공=한국프로축구연맹

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K리그2(2부) 승격 전쟁을 뒤흔들 대형 변수가 온다. 10월 6일 제대를 '명' 받는 김천 상무 전역 선수들이다.

이들은 19일 열리는 부천FC와의 원정경기까지 소화한 뒤 제대를 준비한다. 현장에선 "이적시장이 닫힌 상황에서 '전력 보강 아닌 보강'이 이뤄지는 셈"이란 기대감까지 피어오른다.

올 시즌 K리그2는 그 어느 때보다 치열한 순위 경쟁을 벌이고 있다. 현재 1위 수원 삼성(승점 53), 2위 대구FC(승점 46), 3위 수원FC, 4위 서울 이랜드(이상 승점 45), 5위 화성FC(승점 43), 6위 부산 아이파크(승점 41)까지 촘촘하게 붙어있다. 한 경기 결과에 따라 순위가 요동치는 형국이다.

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이유 있는 대혼전이다. 내년부터 K리그1이 14개팀 체제로 확대, 개편됨에 따라 2부에서 최대 4개팀이 승격할 수 있다. 기존 두 팀이 승격할 수 있던 것에 비해 문호가 크게 넓어졌다. 승강 방식도 바뀌었다. K리그2 1, 2위는 1부로 자동 승격한다. 3∼6위는 플레이오프(PO)를 치러야 한다. 다만, 연고지 이전 문제로 2027년 K리그2에서 경쟁해야 하는 김천이 K리그1 최하위를 하면 승강 PO는 열리지 않는다.

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공교롭게도 제대를 앞둔 K리그2 원소속 선수 5명 중 무려 4명이 1~3위 팀에 속해있다. 김주찬(수원) 고재현 박세진(이상 대구) 박철우(수원FC)가 나란히 승격을 위해 치열하게 싸우게 됐다. 복수의 관계자는 "이들의 전역은 올 시즌 승격 경쟁의 큰 변수가 될 것 같다. K리그1에서 주축으로 뛰던 선수들이 K리그2에 합류하는 것이다. 얼마나 빨리 적응하느냐가 관건인데, 기량은 입증된 선수들인 만큼 기대가 된다. 특히 수원, 대구는 공격력이 크게 강화될 것으로 보인다"고 내다봤다.

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'말년병장' 김주찬은 16일 김천종합운동장에서 구단 전역식을 치른 뒤 "(수원의) 경기를 봤다"며 "소속팀에 돌아가서 내 역할이 어떤 것인지 많이 보려고 한다. 개인보다는 팀에 도움이 되는 것을 우선으로 하겠다. 일단 스스로 할 수 있는 일을 생각하고 있다. 가서 증명해야 하는 것이 먼저다. 선의의 경쟁을 해서 경기에 뛰고 싶다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com