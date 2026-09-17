알바레스 초대박! AT 마드리드 탈출각 나왔다 "20골 넣으면 내보내줄게"…꿈의 구단 바르셀로나 이적 '돌파구'

훌리안 알바레스. 사진=TNT 스포츠

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[스포츠조선 강우진 기자]훌리안 알바레스가 아틀레티코 마드리드를 떠날 수 있는 돌파구가 생겼다. 몇가지 조건만 충족한다면 자유의 몸이 될 수 있다.

스페인 피차헤스는 16일(한국시각) '훌리안 알바레스가 다시 한번 아틀레티코 관련 뉴스와 이적설의 중심에 등장했다'며 '향후 그의 이적을 용이하게 해주기로 한 합의가 있는 것으로 보이기 때문이다'고 보도했다.

미겔 앙헬 힐 마린 아틀레티코 CEO는 알바레스가 이번 시즌 20골을 기록할 경우 그의 바이아웃 조항을 낮춰주겠다고 약속한 것으로 알려졌다. 이 조건이 충족될 경우 알바레스의 미래는 달라질 수 있다. 이 소식은 알바레스가 팀을 떠나려는 의사를 보인 이후 나온 것이다. 스페인에서는 바르셀로나가 가장 유력하게 거론되는 행선지였고, 이적시장 마감 전에는 아스널도 대안으로 등장했다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid Training - Anfield, Liverpool, Britain - September 8, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez during training Action Images via Reuters/Ed Sykes

해당 합의에는 구체적인 조건이 포함돼 있는 것으로 전해졌다. 알바레스가 시즌을 최소 20골로 마무리할 경우, 힐 마린이 그의 바이아웃 조항을 낮추는 데 동의하는 것을 골자로 한다. 이렇게 되면 그에게 관심을 보이는 구단들이 알바레스 영입 협상을 보다 수월하게 진행할 수 있다. 다만 바이아웃 조항이 어느정도 완화될 지는 구체적으로 알려지지 않았다.

알바레스는 오는 2030년까지 아틀레티코와 계약돼 있다. 그는 2024년 맨체스터 시티를 떠나 아틀레티코에 합류했으며, 당시 구단과 6년 계약을 체결했다. 알바레스가 지난 시즌과 같은 페이스를 보인다면 20골을 거뜬하다. 그는 지난 시즌 공식전 49경기에서 20골을 기록했으며, 여기에 9개의 도움까지 올렸다. 이제 이 기록이 그의 향후 거취를 결정하는 기준점이 됐다.

AFP연합뉴스

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현재로서는 여러 가지 가능성이 열려 있다. 바르셀로나는 알바레스의 영입을 계속해서 시도할 의향이 있는 것으로 알려졌다. 아스널 역시 그의 상황을 계속 주시하고 있다.

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알바레스에게는 시즌 종료까지 최고의 몸 상태를 유지하는 게 중요하다. 최근 근육 경련이 발생하면서 리그 경기에 뛰지 못했을 정도로 몸 상태가 좋지 않다. 이적과 관련된 논란으로 이번 시즌을 제대로 준비하지 못한 것이 원인으로 분석된다. 알바레스가 구단의 미션을 완수하고, 탈출에 성공할 수 있을지가 올 시즌 주요 관전 포인트로 떠오르고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com