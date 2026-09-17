[오피셜]韓 축구 초대형 호재! 이강인 벌써 두 번째 MOM 영광…아틀레티코 마드리드, 오사수나 4-0 격파 "계속 발전해 나가는 것"

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마들드)이 또 경기 최우수 선수(MOM)로 선정됐다. 개막 6경기에서 벌써 두 번째 MOM 영광을 안았다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 17일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 오사수나와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기에서 4대0으로 이겼다. 아틀레티코 마드리드는 전반 24분 조너선 데이비드의 선제골로 리드를 잡았다. 후반 9분 이강인, 후반 18분 로뱅 르 노르망, 후반 37분 알렉스 바에나의 연속 득점을 묶어 승리했다. 이로써 아틀레티코 마드리드는 개막 6경기에서 4승1무1패(승점 13)를 기록하며 3위에 자리했다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and CA Osasuna at the Metropolitano stadium in Madrid on September 16, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

epa13244227 Atletico de Madrid's Kang-in Lee (L) celebrates after scoring the 2-0 lead during a Spanish LaLiga EA Sports soccer match between Atletico Madrid and Osasuna at Riyadh Air Metropolitan stadium in Madrid, Spain, 16 September 2026. EPA/JUANJO MARTIN

승리의 중심엔 이강인이 있었다. 이날 4-4-2 포메이션의 오른쪽 날개로 선발 출격한 이강인은 아틀레티코 마드리드 입단 후 처음으로 풀타임 소화했다. 그는 팀이 1-0으로 앞서던 후반 9분 데이비드가 찔러준 패스를 오른발슛으로 완성했다. 지난달 20일 말라가와의 리그 개막전(2대0 승)에서 아틀레티코 마드리드 '데뷔전-데뷔골'을 기록한 이강인은 리그 5경기 만에 2호 골을 꽂아넣었다. 이강인은 올 시즌 리그에서만 2골-1도움 중이다. 그는 팬 투표로 뽑는 경기 MOM으로도 선정돼 활짝 웃었다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 90분 동안 1골, 기회 창출 3회, 드리블 성공률 100%(2/2) 등 긍정 기록을 남겼다. 그는 양 팀 최고이자, 유일한 평점 9.0점을 받았다.

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사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Osasuna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 16, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in celebrates scoring their second goal with Alex Baena REUTERS/Susana Vera

이강인은 직전 레알 소시에다드와의 원정 경기에서 후반 14분 조기 교체됐다. 그는 벤치에서 굳은 표정으로 그라운드를 응시하는 모습이 포착됐다. 일각에선 그의 플레이 스타일에 비판이 나오기도 했다. 하지만 이강인은 보란듯이 맹활약하며 MOM까지 거머쥐었다.

스페인 언론 '마르카'에 따르면 경기 뒤 이강인은 "승리해서 정말 기쁘다. 힘든 경기들을 치르고 홈으로 돌아와 거둔 이번 승리, 특히 더비를 앞두고 따낸 승리가 매우 중요하다는 것을 알고 있었다. 정말 행복하다"며 "공격수로서 우리는 각자의 역할을 다하기 위해 노력한다. 전반전에는 마무리에 다소 어려움이 있었지만, 결과적으로 승리해서 기쁘다. 중요한 것은 열심히 노력하며 계속 발전해 나가는 것이다. 우리는 발전하고 있지만, 앞으로 더 나아가야 한다. 조금씩 성장하며 더 좋은 팀이 될 것"이라고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com