[오피셜] '손흥민vs벤탄쿠르, 이강인vs발베르데, 김민재vs아라우호' 역대급 빅매치 온다...우루과이 한국 원정 명단 발표

사진=우루과이추구협회

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[스포츠조선 김대식 기자]곧 한국과 대결할 우루과이가 9~10월 A매치 원정을 앞두고 소집 명단을 발표했다.

대한민국 A대표팀은 오는 28일 서울월드컵경기장에서 우루과이와 친선 경기를 치른다. 9~10월 A매치 4연전의 2번째 경기다.

디에고 포를란 임시 감독 체제로 운영되는 우루과이는 일본, 한국, 인도와 차례로 맞붙는다. 페데리코 발베르데(레알 마드리드)를 비롯해 로드리고 벤탄쿠르(토트넘), 로날드 아라우호(리버풀) 등 유럽 빅리그에서 뛰는 핵심 선수들이 대거 포함됐다. 이 외에도 산티아고 모우리뇨(비야레알), 세바스티안 카세레스(셀타 비고), 호세 히메네스(데포르티보), 후안 로드리게스(칼리아리), 마티아스 올리베라(나폴리), 파쿤도 베르날(레알 베티스), 마르틴 사트리아노(헤타페) 등이 함께 이름을 올렸다.

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공격진에는 리버풀 등에서 뛰다 현재는 사우디아라비아 디리야로 향한 다르윈 누녜스, 페데리코 비냐스(톨루카), 조르지안 데 아라스카에타(플라멩구) 등이 포함되며 다양한 리그의 선수들로 구성됐다.

로이터연합뉴스

우루과이는 지난 2026년 북중미 월드컵 조별리그에서 사우디아라비아, 카보베르데와 잇따라 비긴 뒤 스페인에 패해 2무1패(승점 2)로 조 3위에 그치며 조기 탈락했다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 10위권이었던 우루과이 충격적인 탈락이었다. 내분설 등에 휘말렸던 마르셀로 비엘사 감독은 팀을 떠났다. 우루과이축구협회는 국가적 영웅인 포를란을 새 사령탑으로 선임하며 재건에 착수했다. 다만 포를란 감독의 계약 기간은 내년 3월까지로, 임시 사령탑이다.

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공교롭게도 이번 한국과의 맞대결 역시 양 팀 모두 임시 체제 속에서 치러진다는 공통점이 있다. 한국 대표팀 역시 새로 부임한 로베르트 모레노 감독이 이번 A매치 4연전을 공식 데뷔전을 치르게 된다. 데뷔전은 24일 에콰로드와의 경기가 될 예정이다. 한국과 우루과이 모두 월드컵 이후 새 판 짜기에 나선 상황.

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AP연합뉴스

우루과이는 이번 4연전을 통틀어 가장 까다로운 상대가 될 것이라는 평가다. 발베르데, 아라우호, 벤탄쿠르 등 유럽 빅클럽에서 활약하는 선수들이 대거 포함된 이번 명단은 우루과이가 여전히 세계적인 수준의 스쿼드를 보유하고 있다는 걸 보여주고 있다. 세계적인 강호인 우루과이를 상대로 모레노호 체제에서 어떤 경기력을 보여줄지 관심이 집중된다.