'케인 토트넘 복귀' 가능성 미쳤다! 뮌헨과 재계약 지지부진…대체자로 볼테마데 영입 준비→골잡이 간절한 토트넘

해리 케인. 사진=토트넘 홋스퍼

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[스포츠조선 강우진 기자]해리 케인의 토트넘 홋스퍼 복귀설은 잊을 만하면 나오는 주제다. 그가 바이에른 뮌헨과 재계약을 하기 전까지는 이야기는 반복될 것으로 예상된다.

스페인 피차헤스는 17일(한국시각) '케인이 뮌헨과 재계약하지 않을 경우 토트넘으로 돌아올 가능성이 있다'며 '토트넘에서의 과거와 현재 팀이 겪고 있는 부진을 고려하면 이러한 시나리오에 점점 더 의미가 부여되고 있다'고 보도했다.

케인과 뮌헨의 현재 계약은 오는 2027년 7월 1일에 만료된다. 케인은 여전히 재계약에 서명하지 않았다. 이 때문에 친정 팀인 토트넘으로 돌아갈 수 있다는 예상도 더러 있다. 케인은 토트넘 역사상 최다골을 넣은 공격수다. 이후 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 돌아가 대기록을 작성할 것이란 전망이 나온다.

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토트넘은 어려운 시기를 보내고 있는 상황이라 간절함이 크다. 로베르토 데 제르비 감독이 이끄는 토트넘은 프리미어리그 첫 4경기에서 단 한 번도 승리하지 못했고, 승점은 2점에 불과하다. 아직 리그에서 단 한 골도 넣지 못했다.

사진=토트넘 홋스퍼

케인을 다시 영입하는 것은 공격진의 문제를 해결하기 위한 선택지가 될 수 있다. 케인은 2023년 8월 토트넘을 떠나 뮌헨으로 이적했고, 4년 계약을 체결했다. 재계약 합의에 도달하지 못한다면 2027년 계약이 종료된다. 뮌헨과의 협상은 이미 진행됐지만, 아직까지 새로운 계약이 체결된 것은 아니다. 이러한 상황 때문에 토트넘 복귀 가능성은 여전히 케인의 미래를 둘러싼 선택지 가운데 하나로 거론되고 있다.

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매체는 '케인은 사실상 토트넘의 구석구석을 알고 있다. 거의 20년 동안 토트넘과 인연을 맺었다'며 '케인은 자신이 성장한 클럽과 직접적인 관계를 계속 유지하고 있으며, 그의 존재는 팬들과도 강한 유대감을 갖고 있다'고 설명했다.

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epa13236893 Harry Kane of Munich reacts during the German Bundesliga soccer match between SV Elversberg and FC Bayern Munich in Elversberg, Germany, 13 September 2026. EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

뮌헨이 케인의 대체자를 검토한다는 이야기가 이 주장을 뒷받침하고 있다. 뮌헨은 현재 닉 볼테마데(뉴캐슬 유나이티드)를 주시하고 있다. 그의 이름은 이미 슈투트가르트에서 뛰던 시절부터 뮌헨의 영입 명단에 등장한 바 있다.

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매체는 '앞으로의 상황은 해리 케인의 재계약 여부에 달려 있다'며 '2027년까지 합의가 이뤄지지 않는다면, 토트넘 복귀는 현실적인 선택지가 될 수 있다'고 주장했다. 이어 '토트넘을 잘 알고 있고, 팬들과의 유대도 유지하고 있다'며 '거의 20년을 보냈던 자신의 보금자리로 돌아오는 가능한 시나리오다'고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com