[오피셜]'국가대표 합류' FC서울 정승원, 두 달 연속 K리그 '이달의 선수상' 영광

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]정승원(FC서울)이 두 달 연속 '이달의 선수상' 영광을 안았다.

한국프로축구연맹은 17일 "정승원이 2026년 8월 'EA SPORTS 이달의 선수상(EA SPORTS Player Of The Month)'을 수상했다"고 공식 발표했다.

이달의 선수상은 한 달간 열린 K리그1 경기의 경기수훈선수(MOM), 베스트11, MVP에 선정된 선수 중에서 연맹 TSG 기술위원회 투표(60%)를 통해 후보군을 선정한다. 이후 TSG 기술위원회가 선정한 후보들을 대상으로 K리그 공식 홈페이지 팬 투표(25%)와 EA SPORTS™ FC Online(이하 'FC 온라인') 유저 투표(15%)를 추가로 진행한다. 세 항목을 더해 가장 높은 환산점수를 획득한 선수가 이달의 선수상을 수상한다.

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8월 이달의 선수상은 8월에 열린 K리그1 21라운드부터 26라운드까지 경기를 대상으로 했다. 후보에는 정승원을 비롯해 갈레고(부천), 루빅손(대전), 이동경(울산)이 이름을 올렸다. 정승원이 합산점수 35.17점을 받아 2위 갈레고(26.22점)를 따돌리며 수상의 영광을 안았다.

정승원은 8월 전 경기에 출전해 3골-3도움을 기록했다. 해당 기간 MOM 2회, 라운드 베스트11에 세 차례 이름을 올렸다. 특히 24라운드 안양과의 경기에서 1골-2도움을 기록하며 해당 라운드 MVP에 선정됐다. 정승원은 지난 7월에 이어 두 달 연속 이달의선수상을 수상했다. 정승원에게는 트로피와 상금이 수여되된다. 올 시즌 동안 유니폼에 이달의 선수상 패치를 부착하는 혜택도 함께 주어진다.

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한편, 정승원은 최근 로베르트 모레노 대한민국 A대표팀 임시 감독의 부름을 받고 9~10월 A매치 소집 명단에 이름을 올렸다. 대표팀은 에콰도르(24일)-우루과이(28일)-베네수엘라(10월 2일)-우즈베키스탄(6일)과 붙는다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com