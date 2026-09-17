[오피셜] '아시아 최강' 일본 미쳤다! 역대급 유럽파 사실상 총출동, 프리미어리거만 5명! A매치 명단 발표

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[스포츠조선 김대식 기자]아시아 최강 일본이 파격적인 명단을 내놓았다.

일본축구협회는 17일 9~10월 A매치에 나설 명단을 발표했다.

골키퍼진에는 하야카와 도모키(가시마 앤틀러스), 고쿠보 레오 브라이언(신트트라위던), 스즈키 자이온(아스톤 빌라)이 발탁됐다. 2026년 북중미 월드컵과 비교해 1명이 달라진 골키퍼진이다.

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수비진은 이타쿠라 코(보루시아 묀헨글라트바흐), 와타나베 쓰요시(페예노르트), 도미야스 다케히로(크리스탈 팰리스), 안도 도모야(FC 장크트파울리), 이토 히로키(바이에른 뮌헨), 세코 아유무(르아브르), 스즈키 준노스케(코펜하겐)로 꾸려졌다. 나카토모 유토(도쿄) 등 월드컵과 비교해 3명이나 변화를 줬다.

미드필더에는 가마다 다이치(크리스탈 팰리스), 다나카 아오(리즈 유나이티드), 나카노 슈토(산프레체 히로시마), 사노 카이슈(마인츠), 구마사카 코키(가시와 레이솔), 다나카 사토시(샬케)가 이름을 올렸다.

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공격진에는 이토 준야(KRC 헹크), 소마 유키(FC마치다 젤비아), 마에다 다이젠(입스위치 타운), 타니무라 카이나(요코하마 F. 마리노스), 도안 리츠(아인트라흐트 프랑크푸르트), 우에다 아야세(릴), 나카무라 케이토(올랭피크 리옹),쿠보 다케후사(레알 소시에다드), 스즈키 유이토, 고토 케이스케(이하 프라이부르크), 마츠키 큐류(사우샘프턴), 사노 코다이(에인트호번), 시오가이 켄토(볼프스부르크), 사이토 ??스케(베스테를로), 사토 류노스케(발렌시아)가 승선했다. 아직 부상에서 회복하지 못한 미토마 카오루(브라이튼)은 제외됐다.

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중원과 공격진은 월드컵 명단과 비교해 큰 차이가 없었다. 전반적으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 출신 선수들이 대거 늘었다. 이번 여름 EPL 구단들이 일본 선수들을 대거 영입한 결과다.

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한편 일본축구협회는 2026년 북중미 월드컵 이후 모리야스 하지메 감독과의 결별을 추진했던 것으로 알려졌다. 그러나 마땅한 후임을 확보하지 못하면서 대표팀 지휘봉은 당분간 모리야스 감독 체제로 유지된다. 협회는 내년 아시안컵까지 모리야스 감독 체제를 이어가되, 이후에는 오이와 고 감독이 새 사령탑으로 대표팀에 변화를 준다.