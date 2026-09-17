'미얀마전 해트트릭 김민지→지소연-장슬기 출격' 신상우호, 방글라데시전 선발 명단 발표[아시안게임 라인업]

사진=KFA 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]다시 한번 승리를 노리는 한국 대표팀이 방글라데시를 상대로 출격한다.

신상우 감독이 이끄는 대한민국 여자축구대표팀은 17일 오후 4시 일본 오사카 나가이스타디움에서 펼쳐질 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 F조 2차전 경기를 앞두고 선발 명단을 발표했다.

한국은 앞서 14일 열린 1차전에서 미얀마를 5대0으로 완파했다. 김민지가 해트트릭을 터트리며 콜린 벨 감독이 이끄는 미얀마의 수비를 무너뜨렸다. 미얀마를 하프라인 아래에 가둬놓고 파상공세를 펼치던 한국은 전반 29분 김민지의 득점포로 마침내 0의 균형을 깼다. 김민지는 감각적인 보디 페인팅으로 수비수를 속여 슈팅 공간을 확보한 뒤, 망설임 없이 골대 왼쪽 구석을 갈랐다.

Advertisement

기세가 오른 김민지는 4분 뒤 멀티 골까지 완성했다. 베테랑 장슬기가 올려준 크로스를 큰 키를 활용한 타점 높은 헤더로 꽂아 넣었다. 도움을 기록한 장슬기는 내친김에 5분 뒤 직접 해결사로 나섰다. 페널티지역 외곽 부근에서 패스를 받은 장슬기는 공을 한번 잡고 수비수 사이 절묘한 빈 곳을 노린 낮고 빠른 슈팅으로 골대 오른쪽 구석을 찌르며 팀의 세 번째 골을 책임졌다.

전반의 기세를 이은 한국은 후반에도 쉼 없이 미얀마를 몰아쳤다. 후반 3분 '베테랑' 최유리가 직접 얻어낸 페널티킥이 골대를 맞히는 불운을 겪었지만, 후반 14분 김민지가 장슬기가 찔러준 컷백을 절묘한 타이밍에 차 넣으며 해트트릭을 달성했다. 이후 후반 31분 최유리의 쐐기골까지 나와 5골 차 승리를 거뒀다. 압도적인 경기력을 선보인 한국은 이번 방글라데시전 결과에 따라 일찍이 8강 진출을 확정할 수 있다.

Advertisement

방글라데시를 상대로 신상우 감독은 몇 자리에 변화를 줬다. 강채림, 최유리, 손화연, 박혜정이 빠지고, 추효주, 윤수정, 정다빈, 정민영이 포함됐다. 최전방에는 정다빈, 중원은 윤수정 정민영 추효주 지소연 김민지가 자리한다. 수비진은 장슬기 노진영 고유진 김혜리가 구축한다. 골문은 김민정이 지킨다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com