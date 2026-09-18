[오피셜]'英 2부' 버밍엄 주전 자리가 만만해 보여? 日 MF, 韓 백승호 중심 미들진에서 밀려 'J리그 리턴'…일본인 3명 중 2명 OUT

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[스포츠조선 윤진만 기자]국대 백승호 소속팀 버밍엄시티가 지난해 여름 야심차게 영입한 일본인 듀오가 모두 팀을 떠났다.

버밍엄은 17일(한국시각) 공식 채널을 통해 후지모토 칸야(27)가 일본 도쿄 베르디로 한 시즌 임대 조건으로 떠난다고 발표했다.

공격형 미드필더 겸 윙어인 후지모토는 도쿄 베르디 유스 출신으로 2020년부터 2025년까지 포르투갈 질 비센테에서 활약한 후 지난해 7월, 자유계약으로 버밍엄과 3년 계약을 체결했다.

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2024~2025시즌 잉글랜드 리그원(3부) 우승으로 챔피언십(2부) 승격한 후 과감한 투자를 통해 스쿼드를 강화했다. 후지모토와 '전 셀틱 에이스' 후루하시 쿄고(31)를 거의 비슷한 시점에 영입했다.

한국인 미드필더 백승호(29), 일본인 미드필더 이와타 토모키(29) 등 아시아 선수 효과를 본 크리스 데이비스 버밍엄 감독은 두 일본인 선수에게도 큰 기대를 걸었다.

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하지만 둘에게 버밍엄 라이프는 생각보다 쉽지 않았다. 후지모토는 지난시즌 컵대회 포함 10경기, 289분 출전에 그쳤다. 공격포인트는 없었다. 후루하시는 그보다 많은 출전기회(39경기, 1717분)가 주어졌지만, 3골 1도움으로 부진했다.

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영입 효과를 거의 보지 못한 버밍엄은 지난시즌 챔피언십 24개팀 중 10위에 머무르며 목표로 삼은 플레이오프 진출이 좌절됐다.

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일본인 듀오와의 작별은 피할 수 없었다. 후루하시가 먼저 버밍엄과 관계를 청산하고 7월 일찌감치 미국 LA 갤럭시로 떠났다. 후지모토는 지난달 브렌트포드와의 EFL컵 2라운드에서 선발 출전 기회를 잡았으나 1대6 패배를 막지 못했고, 이 경기 이후 부상까지 겹치면서 더 이상 그라운드에서 볼 수 없었다.

중계화면

데이비스 감독은 중앙 미드필더 존 솔리스, 막스 버드, 공격수 루이스 바스케스, 2선 공격수 리암 밀러 등을 영입하며 1~3선 스쿼드에 변화를 꾀했다. 버밍엄 3년차인 백승호는 이러한 변화 속 챔피언십 7경기 중 4경기에 선발출전했고, 지난 13일 더비카운티(2대1 승)전에서 시즌 마수걸이포를 쏘며 팀에 4경기만의 승리를 안겼다.

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버밍엄은 7경기에서 2승 4무 1패 승점 10점으로 10위에 랭크했다. 모레노 1기에 뽑힌 백승호는 19일 미들즈브러와의 챔피언십 8라운드르 치른 후 한국행 비행기에 오를 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com