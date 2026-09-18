[오피셜]"에이스, 선발 출격합니다" 2무2패 4경기 무득점 '최악의 개막 부진' 토트넘 데 제르비 감독, '부상 회복' 제임스 매디슨 첫 선발 낙점..'19일 애스턴빌라전 풀가동 예고'

Soccer Football - Premier League - Brentford v Tottenham Hotspur - GTech Community Stadium, London, Britain - August 22, 2026 Tottenham Hotspur's James Maddison arrives at the stadium before the match Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]"제임스 매디슨은 선발 투입할 준비가 됐다."

새 시즌 개막 이후 프리미어리그 무승 무득점으로 부진한 토트넘 로베르토 데 제르비 감독이 애스턴 빌라전에 미드필더 제임스 매디슨을 첫 선발 예고했다. 토트넘은 19일 오후 8시30분(한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼스타디움에서 애스턴 빌라와 2026~2027시즌 프리미어리그 5라운드 홈 경기를 갖는다. 토트넘은 이번 시즌 리그 2무2패, 승점 2점으로 17위다. 4경기에서 무득점-5실점했다. 골운이 따르지 않았고, 골결정력도 떨어졌다.

Soccer Football - Premier League - Brentford v Tottenham Hotspur - GTech Community Stadium, London, Britain - August 22, 2026 Tottenham Hotspur's James Maddison looks dejected as he applauds fans after the match Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

데 제르비 감독은 사전 기자회견에서 "포로, 토날리, 그리고 제임스 매디슨 모두 출전이 가능한 상태다"라며 "제임스는 지난 10일에서 15일 동안 팀과 함께 훈련을 소화해왔다. 기술을 앞세우는 선수라 할지라도 경기력을 유지하기 위해서는 몸 상태가 완벽해야 한다. 최상의 컨디션에 도달한다면 그는 우리 팀에 매우 중요한 선수다. 개성과 성격, 기량, 그리고 경험을 두루 갖췄다. 그의 패스 질은 다른 선수들과 다르다"고 말했다. 매디슨은 지난 2025년 7월, 국내 프리시즌 투어 도중 뉴캐슬과의 친선경기에서 무릎 전방십자인대 파열로 쓰러졌다. 긴 재활 끝에 지난 시즌 말미에 복귀했다. 이번 시즌 프리미어리그 두 경기에서 교체로 총 35분을 뛰었다.

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Soccer Football - Carabao Cup - Third Round - Liverpool v Tottenham Hotspur - Anfield, Liverpool, Britain - September 15, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto de Zerbi before the match REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

토트넘은 여름 이적시장에서 대대적인 투자를 통해 스쿼드를 보강했다. 토날리, 마테우스 페르난데스, 판 헤케, 사비우 등을 영입하는 3억파운드 이상을 투자했다. 선수 영입에 투자한 돈이 한화로 5700억원이 넘는다고 한다. 그런데 그 부진에 이어 주중 리버풀 원정에서 카라바오컵(리그컵)에서 1대3으로 져 탈락했다. 애스턴 빌라도 이번 시즌 리그에서 1무3패로 극도로 부진한 상황이다. 애스턴 빌라 우나이 에메리 감독은 리그 부진과는 별도로 유럽챔피언스리그와 카라바오컵에선 승리를 거뒀다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com