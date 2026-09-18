'정말, 떠나고 싶은 거다' 아틀레티코 탈출 실패한 아르헨티나 국대 훌리안 알바레즈, 에이전트 교체 승부수 띄웠다..'이달고 작별→파스토레 사단 합류 협상'

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid Training - Anfield, Liverpool, Britain - September 8, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez during training Action Images via Reuters/Ed Sykes

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]이번 여름 이적 시장에서 아틀레티코 마드리드 탈출에 실패한 아르헨티나 국가대표 공격수 훌리안 알바레즈가 에이전트 교체로 새로운 돌파구를 찾고 있다고 한다. 대리인이 일처리를 제대로 못해 이적이 무산됐다고 보는 것이다. 축구계에선 선수들이 자신이 원하는 이적이 성사되지 않았을 때 에이전트를 교체하곤 한다.

스페인 매체 '문도 데포르티보' 보도에 따르면 만 26세인 알바레즈는 여전히 이적을 원하고 있고, 새로운 에이전트가 2027년에 이를 성사시키는 데 도움을 줄 수 있을 것이라 믿고 있다고 한다. 알바레즈는 선수 생활 내내 에이전트 페르난도 이달고와 함께 호흡을 맞췄다. 그런데 그와 결별한 후 같은 아르헨티나 국가대표 동료인 엔조 페르난데스의 대리인이자 전 선수인 하비에르 파스토레가 운영하는 에이전시 '디 엘레강트 게임'과 협상 중이라고 한다. 엔조는 이번 여름, 첼시에서 맨체스터 시티로 유니폼을 갈아 입었다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Liverpool v Atletico Madrid - Anfield, Liverpool, Britain - September 9, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez in action with Liverpool's Jeremy Jacquet REUTERS/Phil Noble

알바레즈의 이번 여름 이적 '사가'는 정말 뜨거운 감자였다. 그는 줄기차게 아틀레티코 구단을 떠나고 싶어했다. FC바르셀로나, 레알 마드리드, 아스널 등이 그의 영입을 추진했다. 하지만 아틀레티코 구단은 꿈쩍도 하지 않았다. 알바레즈는 하필 아틀레티코 구단의 라이벌 바르셀로나로 이적하고 싶어했다. 아틀레티코 구단은 이사회까지 열어 절대 그를 라이벌 팀으로 보낼 수 없다고 못 박았다. 이 과정에서 아틀레티코 팬들은 알바레즈를 향해 야유를 퍼부었다. 알바레즈는 정신적으로 상처를 받았다. 북중미월드컵 출전까지 겹쳐 프리시즌에 클럽 훈련 합류까지 늦었다. 아직도 정상적인 몸상태가 아니다. 아직 새 시즌 라리가 경기에서 한 번도 선발 출전하지 않았다. 그는 오는 20일 오후 11시15분 홈에서 열릴 레알 마드리드와의 더비에 선발 출전을 준비하고 있다.

Advertisement

epa13226957 Julian Alvarez (C) of Atletico and teammates acknowledge their fans after the UEFA Champions League league phase match Liverpool FC against Atletico Madrid, in Liverpool, Britain, 09 September 2026. Liverpool won 2-1. EPA/ADAM VAUGHAN

아틀레티코 마드리드 관계자들은 이적 파동 당시 이달고의 행동을 비판한 바 있다. 알바레즈도 최종 결과에 불만을 품고 있어 대리인 교체가 조만간 이루어질 것으로 보인다. 알바레즈는 아틀레티코 구단과 2030년 6월까지 계약돼 있다. 아직도 계약 기간이 많이 남아 있다. 그의 바이아웃 금액이 5억유로로 알려져 있다. 그 금액을 지불하고 데려갈 팀은 없다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com