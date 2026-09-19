'韓 에이스' 이강인 풀타임 맹활약했는데...레알 마드리드전 충격 전망, 주전 경합 가능성 "오른쪽 공격수 출전 가능"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 맹활약을 펼쳤음에도, 주전으로 확실하게 출전하지 않을 수 있다는 전망이 등장했다.

스페인의 엘데스마르케는 18일(한국시각) '디에고 시메오네 감독은 레알 소시에다드와 오사수나와의 최근 두 경기에서 긍정적인 결과를 얻은 후 5-2-3 포메이션을 선택할 것으로 보인다'라며 레알마드리드전 아틀레티코 마드리드의 예상 선발 명단을 공개했다.

엘데스마르케는 '이강인 또는 아데몰라 루크먼이 오른쪽 윙어로 선발로 나설 수 있다'며 이강인의 자리가 완벽하게 확보되지 않았다는 전망을 내놓았다. 반면 왼쪽의 경우 '알렉스 바에나가 나설 것'이라고 확실하게 전망했다.

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EPA연합뉴스

이강인은 앞서 17일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 오사수나와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기에서 선발 출전, 1골을 기록하며 팀의 4대0 승리를 이끌었다. 아틀레티코 데뷔 이후 처음으로 풀타임을 소화했다. 그간 체력적인 문제가 조명되며 60분 정도를 소화하는 데 그쳤던 이강인은 이날은 경기 막판까지 활약했다.

경기 후 이강인에 대한 호평이 끊이지 않았다. 이강인은 90분 동안 1골, 기회 창출 3회, 드리블 성공률 100%(2/2) 등 긍정 기록을 남겼다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹' 기준 이강인은 양 팀 최고이자, 유일한 평점 9.0점을 받았다. 시메오네 감독은 "팀은 전반전과 같은 강도를 유지했고, 후반전에는 더욱 결정적인 모습을 보여줬다. 우리는 경기를 완전히 장악할 수 있었다"며 이강인을 포함한 선수들을 칭찬했다.

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아틀레티코 마드리드 소식에 정통한 루베 우리아 기자는 개인 SNS를 통해 '이강인이 드리블하고, 이강인이 크로스하고, 이강인이 커버하고, 이강인이 페인팅하고, 이강인이 공을 끊고, 이강인이 압박하고, 이강인이 오른발 슈팅을 하고, 이강인이 왼발 슈팅을 한다. 그리고 이강인은 쉴 틈 없이 움직인다'며 이강인의 경기력을 호평했다 다만 그럼에도 스페인 언론은 이강인의 레알 마드리드전 선발 출전을 확신하지 않았다.

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아틀레티코에게는 시즌 초반 순위 싸움의 분수령이 될 수 있는 맞대결이다. 더욱이 이강인은 아틀레티코 이적 이후 첫 마드리드 더비, 오사수나전의 기세를 이어 선발 출전해 맹활약할지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com