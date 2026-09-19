미쳤다! 韓 축구 '오피셜' 역대급 행운, 아시안게임 4연패 청신호 떴다...단 1경기 만에 8강 진출 확정

사진=대한축구협회

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[스포츠조선 이현석 기자]단 한 경기 만에 8강 진출을 확정했다.

이민성 감독이 이끈 대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 15일 일본 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 열린 카타르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 D조 1차전서 엄지성의 해트트릭과 김명준(헹크)의 쐐기골에 힘입어 4대1 쾌승을 따냈다. 다른 국가들과 달리 한국은 조의 특수한 상황 탓에 8강 진출을 확정하게 됐다.

한국이 다음 경기를 준비하던 18일, 사우디아라비아가 일본 나고야 미즈호 스타디움에서 열린 D조 1차전 경기에서 카타르를 2대0으로 꺾었다. 사우디의 승리, 한국과 사우디는 승점 3점을 확보한 반면 카타르는 승점 0으로 조별리그를 마쳤다. 이로써 조 1, 2위에게 주어지는 8강 진출 티켓을 한국은 거머쥐었다.

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순위는 자연스레 22일 열리는 한국과 사우디의 맞대결에서 결정될 예정이다. 결과에 따라 D조 1위를 차지할 수 있는 한국은 토너먼트에서의 유리함을 고려하면 1위가 절실하다. 한국은 다른 조와 달리 D조의 카타르와 사우디아라비아만 묶이며, 충분한 회복 시간을 벌었는데, 이번 8강 진출까지 겹치며 더 웃을 수 있게 됐다. 앞서 대회 개막 전 이라크의 기권으로 참가국이 줄며 생긴 변수를 한국이 누린 셈이다.

행운이 한국의 편을 들어주며 본격적인 금메달을 향한 여정에도 탄력이 붙을 예정이다. 한국은 2014년 인천, 2018년 자카르타, 2022년 항저우까지 아시안게임 남자 축구 3연패라는 금자탑을 쌓았다. 이번 대회에서는 최초의 4연패 주인공이 되길 원한다.

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준비는 충분히 됐음을 카타르전에서 보여줬다. 어린 선수들과 더불어 금빛 여정을 보여줄 와일드카드의 활약이 돋보였다. 와일드카드 삼총사 양현준(24·셀틱) 이기혁(26·강원) 엄지성(24·스완지시티)은 2018년 황의조, 2022년 정우영에 이어 금메달 청부사로서 경기장에서 기량을 맘껏 뽐냈다. 한국으로서는 이러한 상승세를 유지하는 것이 가장 중요한 목표가 될 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com