'충격! 또 3실점, 이런 자동문을 봤나' 개막 5경기서 총 12골 헌납! 첼시, 브렌트포드 원정 0-3 대패..'레알 마드리드에서 망했던 사비 알론소, EPL도 쉽지 않다'

epa13249051 Chelsea goal keeper Emiliano Martinez reacts to conceding their third goal during the English Premier League match between Brentford and Chelsea in London, Britain, 18 September 2026. EPA/DANIEL HAMBURY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Soccer Football - Premier League - Brentford v Chelsea - GTech Community Stadium, London, Britain - September 18, 2026 Brentford manager Keith Andrews celebrates after the match Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Brentford v Chelsea - GTech Community Stadium, London, Britain - September 18, 2026 Brentford's Igor Thiago celebrates scoring their second goal REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL에서 대이변이 나왔다. 브렌트포드가 홈에서 '대어' 첼시를 잡았다. 그것도 3골차 대승을 거뒀다. 첼시는 이번에도 허술한 수비를 드러내며 와르르 무너졌다.

브렌트포드가 19일(한국시각) 영국 런던 브렌트포드 커뮤니티 스타디움에서 벌어진 2026~2027시즌 프리미어리그 5라운드 홈 경기서 첼시를 3대0으로 제압했다.

브렌트포드는 개막 5경기 무패 행진을 이어가며 역대 최고의 프리미어리그 시즌 출발을 기록했다. 2승3무(승점 9)로 3위로 뛰어올랐다. 반면 2승1무2패(승점 7)의 첼시는 7위다. 첼시는 5경기에서 10득점-12실점을 기록했다. 경기당 평균 2실점 이상 허용한 셈이다.

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전반전은 팽팽했고, 후반전에 승부가 홈팀 브렌트포드 쪽으로 확 기울었다. 전반은 주목할 장면이 거의 없을 정도로 밋밋한 흐름이 이어졌다.

Soccer Football - Premier League - Brentford v Chelsea - GTech Community Stadium, London, Britain - September 18, 2026 Brentford's Jaidon Anthony celebrates scoring their first goal with Igor Thiago REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

후반은 빠르게 달아올랐다. 후반 초반 브렌트포드가 경기를 주도했다. 브렌트포드는 미켈 담스고르가 경기를 조율했고, 제이던 앤서니는 헤더를 날렸는데 첼시 골키퍼 정면으로 향했다.

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브렌트포드의 선제골은 후반 16분에 터졌다. 번리에서 이적해 온 앤서니는 같은 실수를 두 번 반복하지 않았다. 담스고르의 코너킥을 야닉 슈스터가 머리로 떨어뜨려 주었고, 앤서니가 머리로 밀어 넣었다.

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선제골을 얻어맞은 첼시는 다급해졌다. 전체 라인을 끌어올려 공격에 무게를 실었다. 그러나 육탄 방어로 기회를 차단한 브렌트포드의 수비라인에 번번이 막혔다.

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브렌트포드는 역습으로 첼시의 뒷공간을 파고들었다. 그게 적중했다. 후반 38분, 이고르 티아고가 마무리하며 2-0으로 도망갔다. 후반 추가시간 4분에는 샤데가 올려준 크로스를 파비오 카르발류가 몸으로 밀어 넣으며 3-0을 만들었다.

Soccer Football - Premier League - Brentford v Chelsea - GTech Community Stadium, London, Britain - September 18, 2026 Chelsea's Jordan Henderson, Valentin Barco, Levi Colwill and Pep Chavarria look dejected after Brentford's Jaidon Anthony scores their first goal Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Chelsea's Spanish Manager Xabi Alonso gestures on the touchline during the English Premier League football match between Brentford and Chelsea at the Gtech Community Stadium in London on September 18, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

첼시는 이번 시즌 개막 후 풀럼(3대2 승), 브라이턴(4대3 승)을 난타전 끝에 잡은 후 아스널(1대2 패), 헐(2대2 무), 브렌트포드(0대3 패)전서 연속으로 부진했다. 5경기 연속으로 멀티골을 내주고 있다. 게다가 잘 터졌던 공격 마저 무득점으로 공수 밸런스가 완전히 무너졌다. 전문가들은 "첼시는 우승 후보가 아닌 게 분명하다. 이런 허술한 수비로는 상위권을 유지하기도 어렵다"고 평가했다. 첼시 사령탑 사비 알론소 감독에게 풀기 어려운 숙제인 것 같다. 그는 지난 시즌 중반 레알 마드리드 사령탑에서 경질된 후 이번 여름, 첼시 지휘봉을 잡았다.

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첼시의 다음 일정은 A매치 브레이크 이후인 오는 10월 10일 본머스와의 리그 홈 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com