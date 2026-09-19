'충격, 이제 수비까지 와르르 붕괴' 개막 후 5경기 연속 무승→최악의 부진! 토트넘, 애스턴 빌라에 2-3 패..'사비우 마르무시, 日 국대 수문장 스즈키에게 제대로 막혔다'

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi looks dejected after Aston Villa's Nicolas Jackson scores their second goal REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi looks dejected after Aston Villa's Emiliano Buendia scores their third goal REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Aston Villa's Johan Manzambi celebrates as he scores the opening goal during the English Premier League soccer match between Tottenham Hotspur and Aston Villa, at Tottenham Hotspur Stadium in London, Saturday, Sept. 19, 2026. (Andrew Matthews/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 토트넘이 충격적인 패배를 당했다. 이번에도 개막 후 첫 승 사냥에 실패했다. 개막 후 5경기에서 2무3패로 단 1승을 거두지 못했다. 5경기 만에 리그 첫 골을 넣었지만 패배를 막기에는 역부족이었다. 애스턴 빌라 상대로 전반 결정적인 골찬스를 여러 차례 만들고도 마무리를 하지 못했다. 결정력 부족에다 수비 붕괴까지 총체적 난국이다. 반면 애스턴 빌라는 5경기 만에 리그 첫 승을 올렸다. 일본 국가대표 수문장 스즈키 자이온의 전반 선방이 애스턴 빌라 승리에 큰 밑거름이 됐다.

애스턴 빌라가 19일(한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 벌어진 토트넘과의 2026~2027시즌 프리미어리그 5라운드 원정 경기서 3대2 승리했다. 애스턴 빌라는 1승1무3패로 승점 4점, 리그 15위로 도약했다. 반면 토트넘은 2무3패 승점 2점으로 리그 18위로 추락했다.

홈팀 토트넘은 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 솔란케, 2선에 마르무시-마테우스 페르난데스-사비우, 수비형 미드필더로 토날리-벤탄쿠르, 포백에 로버트슨-판 더 펜-판 헤케-포로, 골키퍼 킨스키를 넣었다. 교체 명단에 아치 그레이, 쿠두스, 제임스 매디슨 등을 올렸다.

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원정팀 애스턴 빌라도 4-2-3-1 포메이션을 맞섰다. 최전방에 니콜라스 잭슨, 2선에 부엔디아-만잠비-맥긴, 더블 볼란치로 주앙 고메스-카마라, 포백에 루제리-밍스-린델로프-완비사카, 골키퍼 스즈키 자이온을 넣었다.

Tottenham Hotspur's Brazilian midfielder #17 Savio runs with the ball during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Aston Villa at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on September 19, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

토트넘은 전반 11분 결정적인 득점 기회를 놓쳤다. '이적생' 사비우의 두 차례 연속 슈팅이 상대 골키퍼 스즈키 정면으로 향했다. 사비우의 골결정력이 아쉬운 장면이었다. 슈팅이 너무 정직했다.

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토트넘은 전반 19분 부상 악재를 만났다. 오른쪽 풀백 포로가 이상 증세를 느끼고 주저 앉았다. 의료진이 들어갔다. 토트넘 벤치는 서둘러 아치 그레이를 투입했다.

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토트넘은 전반 20분 그레이의 오른발 슈팅이 다시 스즈키의 슈퍼 세이브에 막혔다. 토트넘으로선 골운이 따르지 않은 장면이었다.

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애스턴 빌라는 전반 27분 모처럼 맞은 부엔디아의 슈팅이 토트넘 수문장 킨스키의 동물적인 선방에 가로 막혔다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur's Pedro Porro receives medical attention after sustaining an injury REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

토트넘이 전반 대부분의 시간 동안 경기를 지배했다. 일방적인 공격을 퍼부었다. 수많은 득점 찬스를 만들었다. 경기 내용 면에서 월등히 앞섰다. 그렇지만 마무리가 되지 않았다. 개막 후 4경기 동안의 경기 내용과 거의 흡사했다. 골대 앞까지 잘 만들었지만 마지막 결정력이 부족했다.

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반면 애스턴 빌라는 후반 추가시간 4분 선제골을 뽑았다. 카마라의 슈팅 같은 패스를 만잠비가 방향을 살짝 바꿔 놓은 게 골대 안으로 빨려들어갔다. 전반전, 애스턴 빌라가 1-0으로 리드한 채 마쳤다. 토트넘 팬들은 허탈해보였다.

토트넘은 후반 시작과 함께 마테우스 페르난데스를 빼고 대신 쿠두스를 조커로 넣었다. 애스턴 빌라도 완 비사카 대신 캐시를 교체 투입했다.

토트넘은 후반 15분 쿠두스가 상대 골망을 흔들었지만 VAR(비디오판독) 이후 오프사이드가 확인돼 노골 처리됐다. 토트넘은 계속 운이 따르지 않았다. 토트넘은 후반 21분 솔란케를 빼고 매디슨을 조커로 넣었다.

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epa13249798 Aston Villa's Johan Manzambi celebrates scoring their first goal during the English Premier League match between Tottenham Hotspur and Aston Villa, London, Britain, 19 September 2026. EPA/DANIEL HAMBURY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

애스턴 빌라는 잭슨의 환상적인 개인기로 두번째 골을 터트렸다. 그 시작은 스즈키였다. 그의 롱킥에 이은 만잠비의 패스를 받은 잭슨이 토트넘 센터백 판 더 펜을 제치고 오른발로 강하게 차 넣었다.

0-2로 끌려간 토트넘은 공격의 고삐를 더 좋였다. 전체 라인을 끌어올려 공격의 빈도를 높였다. 토트넘 선수들의 마음이 조급했다.

반면 애스턴 빌라는 수비를 먼저 한 후 토트넘의 수비 뒷공간을 역습으로 노렸다. 실리적으로 맞대응했다. 애스턴 빌라는 후반 34분 부엔디아가 맥긴의 패스를 받아 환상적인 중거리슛을 꽂아 3-0으로 차이를 더 벌렸다. 승리에 쐐기를 박는 멋진 골이었다. 실망한 토트넘 팬들은 경기 종료에 앞서 자리를 떠났다.

토트넘은 벤탄쿠르와 토날리를 빼고 베리발과 갤러거를 투입했다. 토트넘은 후반 41분 갤러거가 한골을 따라붙었다. 마침내 토트넘의 이번 시즌 리그 첫 골이 터졌다. 후반 추가시간 8분에는 판 헤케가 두번째 골을 넣었지만 시간이 부족했다. 한골차로 고개를 숙였다.

토트넘의 다음 일정은 A매치 브레이크 이후 10월 11일 맨체스터 유나이티드와의 리그 원정 경기다. 애스턴 빌라의 다음 일정은 10월 10일 브렌트포드와의 리그 홈 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com