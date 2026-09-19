비르츠 안 쫓아냅니다! "이라올라 감독 활용 방안 고민"…단호한 리버풀,'뮌헨의 러브콜' 소용없다

플로리안 비르츠. 사진=트랜스퍼 뉴스 라이브

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[스포츠조선 강우진 기자]무수한 이적설 속에도 리버풀은 플로리안 비르츠를 시즌 계획에 포함시키려 한다.

영국 풋볼인사이더는 19일(한국시각) '안도니 이라올라 리버풀 감독은 비르츠를 둘러싼 이적 가능성에 대한 소문이 나오는 가운데 그를 리버풀의 구상에 포함시키고 있다'고 보도했다.

비르츠는 데뷔 시즌인 2025~2026시즌에 다소 고전했다. 모든 대회를 통틀어 49경기에 출전해 7골 10도움을 기록했지만, 기대할 만큼의 활약이라고 볼 수는 없었다. 그만큼 고액에 영입한 비르츠에 대한 기대는 컸다. 올 시즌은 5경기에서 1도움에 그치고 있다. 비르츠가 계속해서 고전할 경우 1월 이적시장을 앞두고 리버풀을 떠날 가능성이 있다는 관측이 꾸준히 나왔다. 비르츠는 올 시즌 바이에른 뮌헨(독일)의 관심을 받고 있다. 뮌헨은 비르츠가 리버풀로 합류하기 전 영입 경쟁에 참여했던 팀이다.

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Soccer Football - Premier League - Liverpool v Fulham - Anfield, Liverpool, Britain - September 12, 2026 Liverpool's Florian Wirtz during the warm up before the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

그러나 이라올라 감독은 비르츠가 떠나는 것을 원하지 않는다. 비르츠에게 가장 잘 맞는 전술 시스템과 포지션을 찾는 작업을 계속하고 있다고 한다. 시즌 초반 비르츠의 경기력에 대해 팬들과 전문가들의 비판이 이어지고 있지만, 이라올라 감독은 비르츠를 아직 발전 과정에 있는 선수로 보고 있다. 당분간 그를 팀에서 내보낼 생각이 없는 것으로 알려졌다.

앞서 풋볼인사이더의 피트 오루크 기자는 "리버풀은 여전히 비르츠에게 의존하고 있다"며 "리버풀 측에서 비르츠를 내보낼 계획은 없다고 생각한다"고 주장했다.

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또 그는 "비르츠는 이달 초 아틀레티코 마드리드와의 UEFA 챔피언스리그 경기에서도 인상적인 모습을 보여줬다"며 "결국 이라올라가 팀 내에서 그에게 가장 적합한 포지션을 찾고, 능력을 최대한 끌어내는 것이 과제다"고 설명했다.

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지난 시즌 리버풀은 팀 전체가 부진한 모습을 보이면서 비르츠도 슬럼프를 겪은 것으로 분석된다. 특히 미드필더진에 개선이 필요했다. 이라올라 감독은 지난 여름 이적시장에서 미드필더 옵션을 추가하기를 원했지만, 구단은 대신 공격수와 수비수 영입을 추진하는 데 초점을 맞췄다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com