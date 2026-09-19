"우린 아직 젊기에,빛나는 미래가 있기에!" '이하은 투혼골' 박윤정호,伊에 1대3패...아깝다! 4강행[U-20 女월드컵 8강]

9번 울산과학대 공격수 이하은의 동점골 순간. 사진제공=KFA

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[스포츠조선 전영지 기자]박윤정 감독이 이끄는 20세 이하(U-20) 여자대표팀이 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵에서 아쉽게 4강행 티켓을 놓쳤다.

박윤정호는 19일 오후 10시(한국시각) 폴란드 아레나 소스노비에츠에서 펼쳐진 대회 8강전에서 유럽 강호 이탈리아에 1대3으로 패했다.

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골키퍼 김채빈과 이탈리아와의 8강전 대한민국 선발 라인업. 사진제공=KFA

남미 강호 아르헨티나를 1대0으로 꺾고 2014년 이후 12년 만의 8강행 역사를 쓴 박윤정호 전사들은 중국을 승부차기 끝에 꺾고 사상 첫 8강행에 성공한 기세등등 이탈리아를 상대로 거침없이 맞섰다. 4-1-2-3 포메이션에서 9번 이하은, 10번 이하은, 조혜영이 최전방에 섰고 한민서, 진혜린, 범예주가 중원에 윤아영, 천시우, 정다빈, 남승은이 포백에 포진했다. 김채빈이 골키퍼 장갑을 꼈다.

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박윤정 대한민국 U-20 여자대표팀 감독. 사진제공=KFA

한국은 전반 초반부터 라인과 스피드를 올려 강공으로 나섰다. 이탈리아의 반격 역시 만만치 않았다. 중국전 선제골의 주인공 'AC밀란 스트라이커' 카렌 아피아가 끊임없이 박스 안으로 파고들었다. 전반 9분 'AS로마 공격수' 지아다 펠레그리노 치모의 슈팅을 김채빈이 오른손으로 쳐내며 위기를 넘겼다. 슈퍼세이브. 그러나 우월한 피지컬을 갖춘 이탈리아의 집요한 공세에 밀리며 전반 16분 만에 선제골을 내줬다. 펠레그리노 치모가 코너 플래그 인근에서 올린 ?瓮㎲ 크로스 직후 문전에서 튀어오른 카렌 아피아의 백헤더가 높이 뜨더니 골키퍼 김채빈의 키를 넘겨 골망으로 빨려들었다. 아쉬운 실점이었다.

조혜영의 드리블. 사진제공=KFA

조혜영이 이탈리아 수비를 뚫어내고 질주하는 모습. 사진제공=KFA

전반 25분 한국의 첫 슈팅이 나왔다. 아르헨티나전 결승골의 주인공 범예주의 슈팅이 골키퍼 정면을 향했다. 전반 42분 동점골을 향한 분투가 마침내 결실을 맺었다. 캡틴 정다빈의 강력하고 정확한 롱프리킥이 골대를 강타한 직후 튕겨나온 세컨드볼을 한민서가 넘어지며 필사적으로 측면으로 밀어줬고 '9번' 이하은이 문전쇄도하며 골망을 흔들었다. 1-1. "대~한민국!" 환호성이 울려퍼졌다. 전반 44분 파올라 파다의 강력한 중거리 슈팅을 김채빈이 안전하게 잡아냈다. 전반을 1-1로 마쳤다. 이탈리아가 10개의 슈팅 6개의 유효슈팅, 한국이 4개의 슈팅, 2개의 유효슈팅을 기록했다.

박윤정호 공격수 이하은(울산과학대) 사진제공=KFA

사진제공=KFA

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박윤정 감독은 후반 시작과 함께 범예주 대신 박주하를 투입하며 변화를 꾀했다. 그러나 후반 3분 만에 골을 내주고 말았다. 이탈리아의잇단 코너킥 찬스, 사수올로 미드필더 파다의 크로스에 이은 아피아의 왼발 슈팅이 골망을 갈랐다. 1-2로 밀렸다. 후반 10분 조혜영이 스피드를 앞세워 폭풍질주하며 박스 안까지 파고들었지만 상대 수비에 막힌 후 땅을 쳤다. 이탈리아는 후반 16분 펠레그리노 치모 대신 마르티나 토셀로를 투입했다. 후반 18분 파다의 파워풀한 왼발 중거리포가 또 한번 골망을 흔들며 1-3. 한국은 후반 21분 진혜린 대신 백서영, 10번 이하은 대신 최주홍을 투입해 추격골을 노렸다. 박 감독은 후반 37분 천시우 대신 박지유, 후반 추가시간 9번 이하은 대신 신지윤를 투입하며 마지막까지 최선을 다했지만 승부를 뒤집기는 역부족. 1대3 패배로 경기를 마무리했다.

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사진출처=KFA

12년 만에 한국 여자축구의 역사를 다시 쓴 20세 축구청춘들의 여정은 비록 8강에서 멈춰섰지만 '더 빛나고 선명해질' 여자축구의 내일을 기대하기에 충분한 희망을 세계 무대에서 쏘아올렸다. 이날 운명의 8강전을 앞두고 박윤정호 선수들이 라커룸 화이트보드에 꾹꾹 눌러쓴 글에는 단순한 승패가 아닌 대한민국 여자축구의 미래가 또렷히 새겨져 있었다. "만약 우리가 월드컵의 결과, 끝을 미리 알았더라면 그럼에도 우리가 지금과 같은 결과를 이뤄낼 수 있었을까요. 매경기를 마지막이라 생각하고 임했기에 더욱더 최선을 다하고 온전히 즐길 수 있었다고 생각해요. 지금껏 잘해왔고 더 잘해낼 우리이기에 오늘도 지금 이순간 더 빛나고 더 선명해질 우리를 위해 힘내봅시다!"

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com