'강인아 큰일 났다, 우승 못 하겠다' '미친' 하피냐 또 해트트릭 대폭발! 바르셀로나 7전 전승 행진, 세비야 원정 3-1 역전승..'벌써 개인 리그 12골, 팀 전 경기 멀티골 행진'

Barcelona's Brazilian forward #11 Raphinha (R) celebrates with teammate Spanish forward #10 Lamine Yamal after scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Sevilla FC and FC Barcelona at the Ramon Sanchez Pizjuan stadium in Seville on September 19, 2026. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

Soccer Football - LaLiga - Sevilla v FC Barcelona - Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - September 19, 2026 FC Barcelona's Raphinha celebrates scoring their second goal REUTERS/Marcelo Del Pozo

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인 명문 FC바르셀로나의 새 시즌 초반 흐름이 역대급이다. 개막 후 7전 전승이다. 게다가 7경기 연속 멀티골 행진이다. 상대 팀들을 한마디로 박살내고 있다. 바르셀로나의 초반 강세를 이끌고 있는 이는 브라질 국가대표 공격수 하피냐다. 벌써 혼자서 리그 12골을 터트렸다. 웬만한 팀의 팀 전체 득점을 하피냐 혼자 넣고 있는 셈이다.

바르셀로나가 20일(한국시각) 스페인 세비야 에스타디오 라몬 산체스 피주안에서 벌어진 세비야와의 2026~2027시즌 라리가 7라운드 원정 경기서 3대1 역전승했다. 바르셀로나는 개막 후 리그 7경기를 모두 승리하며 7승으로 승점 21점, 단독 선두를 질주했다. 페예노르트와의 유럽챔피언스리그 리그 페이지 홈 1차전(5대1)까지 포함하면 8전 전승 행진이다. 바르셀로나는 리그에서 엘체(5대0) 빌바오(2대0) 라요(5대2) 발렌시아(5대0) 레반테(4대2) 라싱(7대2) 세비야(3대1)까지 모든 경기에서 2골 이상을 터트리는 놀라운 득점력을 보여주고 있다. 7경기 동안 총 31골로 압도적인 공격 파괴력이다. 하피냐가 12골로 공격을 주도했고, 라민 야말은 7골, 페르민 4골로 힘을 보탰다.

epa13250886 Barcelona's Raphinha (R) celebrates with teammate Lamine Yamal (L) after scoring the 1-3 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Sevilla FC and FC Barcelona, in Seville, Spain, 19 September 2026. EPA/JULIO MUNOZ

하피냐는 세비야전에서 해트트릭을 팀 승리를 이끌었다. 바르셀로나 선수로서 11년 만에 처음으로 라리가에서 퍼펙트 해트트릭을 기록했다. 야말은 도움 2개로 하피냐를 도왔다.

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원정팀 바르셀로나는 전반 19분, 홈팀 세비야에 선제골을 허용했다. 유수프 포파나가 펠릭스 코레이라의 감아 차 올린 크로스를 받아, 헤더 골을 터뜨렸다.

하지만 바르셀로나의 반격은 3분 후 바로 동점골로 연결됐다. 이번 시즌 새로운 중앙 공격수 역할에서 뛰어난 기량을 보여주고 있는 하피냐는 안드레아스 크리스텐센의 스루패스를 받아 예리하게 파고들었다. 이어 오른발로 접은 뒤 골키퍼를 제치고 득점했다.

Soccer Football - LaLiga - Sevilla v FC Barcelona - Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - September 19, 2026 FC Barcelona's Raphinha celebrates scoring their third goal with Lamine Yamal, completing his hat-trick REUTERS/Marcelo Del Pozo

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전반을 1-1로 마친 후, 맞은 후반은 하피냐와 야말의 두맨쇼를 보는 듯했다.

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후반 시작 후 7분, 야말이 세비야 수비수 두 명의 압박을 벗겨낸 후 크로스를 올렸고, 하피냐가 이를 헤더로 연결해 자신의 경기 두 번째 골을 성공시켰다.

Barcelona's head coach Hansi Flick, left, talks with Barcelona's Lamine Yamal, second from right, and Raphinha, right covered, during the Spanish La Liga soccer match between Sevilla and Barcelona in Seville, Spain, Saturday, Sept. 19, 2026. (AP Photo/Jose Breton)

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후반 24분, 하피냐가 해트트릭을 완성했다. 야말의 완벽한 스루패스를 받은 하피냐는 달려드는 오디세아스 블라호디모스 골키퍼 키를 넘기는 슈팅으로 2경기 연속 해트트릭을 마무리했다.

만 29세 하피냐의 시즌 14호골(챔피언스리그 2골 포함)은 바르셀로나의 리그 7연승 및 시즌 8연승을 확정지었다.

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바르셀로나의 다음 일정은 A매치 브레이크 이후 10월 11일 헤타페와의 리그 홈 경기다. 지금까지는 이 보다 더 좋을 수 없는 바르셀로나다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com