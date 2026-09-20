韓 축구 역사상 이런 에이스 있었나! 'MVP 수집가' 이강인 '빅 더비' 정조준…'레알 마드리드 상대로 이미 승리→득점 경험' 기대감 폭발

사진=AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 '마드리드 더비'의 주인공이 될까.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 20일 오후 11시 15분(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 레알 마드리드와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기를 치른다.

'스페인 수도' 마드리드를 연고로 하는 두 팀의 대결이다. 이른바 '마드리드 더비'에선 그동안 레알 마드리드가 120승64무60패로 앞서있다. 지난 시즌에도 세 차례 만나 레알 마드리드가 2승1패 우위를 점했다.

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스페인 언론 '문도데포르티보'는 19일 ' MVP 수집가 이강인이 처음으로 빅 더비를 정조준한다. 그는 올 시즌 초반 아틀레티코 마드리드에서 가장 돋보이는 활약을 펼치는 선수 중 한 명으로 자리잡았다. 그는 파리생제르맹(PSG·프랑스) 소속으로 이미 레알 마드리드를 꺾고 대승을 거둔 경험이 있다. 또한, 레알 마요르카(스페인) 시절 레알 마드리드를 상대로 득점해본 경험도 갖고 있다'고 보도했다.

이 매체는 '이강인은 이번이 레알 마드리드와의 첫 대결은 아니다. 발렌시아(스페인), 레알 마요르카, PSG 소속으로 뛰며 8차례 레알 마드리드와 붙어 3승5패를 기록했다. 가장 최근 대결은 그에게 분명 긍정적인 징조다. 마지막으로 레알 마드리드를 상대했을 때 그의 팀은 클럽월드컵에서 4대0으로 크게 이겼다. 당시 이강인은 11분 동안 그라운드를 누볐다. 다른 승리 경기들에선 더 핵심적 역할을 했다. 지난 2023년엔 레알 마요르카가 레알 마드리드는 1대0으로 잡았다. 이강인은 윙어와 공격형 미드필더를 오가며 맹활약했다. 그보다 앞선 2020년엔 발렌시아가 레알 마드리드는 4대1로 대파할 때도 중요한 역할을 했다'고 전했다.

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이강인은 과거 레알 마요르카 시절, 레알 마드리드만 만나면 유독 '펄펄' 날았다. 2021년 9월 치른 2021~2022시즌 경기에서 레알 마드리드를 상대로 마요르카 유니폼을 입고 첫 골을 넣었다. 2022년 9월에도 레알 마드리드전에서 1도움을 적립했다.

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이 매체는 '선수 중 다수가 레알 마드리드를 상대하거나 심지어 승리 경험이 있다. 하지만 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입고 그에 따르는 책임감과 압박감을 안고 경기에 임해본 선수는 아직 없다. 숙적과의 대결에서 승리할 수 있을지는 팀의 핵심 신입생 중 한 명인 이강인의 발끝에 상당 부분 달려 있다. 그는 MVP 트로피를 수집하며, 팀 내에서 유일하게 두 차례 수상의 영예를 안았다. 말라가전에서 맨 오브 더 매치(MOM)로 선정됐고, 오사수나전에서도 최고의 활약을 펼쳤다. 이강인은 지금까지 치른 7경기에서 2골-1도움을 기록하며 최고의 컨디션을 보여주고 있다'고 덧붙였다.

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앞서 이강인은 '마드리드 더비'를 앞두고 "매우 중요한 경기인 만큼 잘 준비해서 반드시 승리하겠다. 남은 며칠 동안 잘 대비하고 회복에 집중할 예정"이라고 각오를 다졌다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com