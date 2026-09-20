모레노호 핵심 기준, '경기력' 보여준다...손흥민 리그 6호골, LAFC 새너제이전1-0 전반 마무리[MLS 전반리뷰]

사진=LAFC SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민(LAFC)이 3경기 만에 득점을 터트렸다.

LAFC는 20일(이하 한국시각) 미국 산타클라라의 레바이 스타디움에서 열린 새너제이 어스퀘이크와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 27라운드 원정 경기에서 전반을 1-0으로 리드한 채 마무리했다.

경기 전 LAFC는 승점40점으로 3위, 새너제이는 승점 41점으로 4위에 자리해 있다. LAFC는 반등이 절실하다. 최근 리그 7경기에서 승리는 단 1승(3무3패)에 그쳤다. 순위는 어느새 우승을 노리기에 멀어진 듯한 6위까지 추락했다. 손흥민이 침묵하는 과정 속에서도 팀 경기력도 하락세를 보이고 있다.

Advertisement

손흥민은 새너제이를 상대로도 최전방 공격수로 선발 출전했다. 손흥민을 축으로 왼쪽에는 '흥부 듀오' 드니 부앙가, 오른쪽에서는 아르민도 지프가 섰다. 중원에는 마르크 델가도, 마티외 슈아니에르, 에디 세구라가 섰고, 포백은 예브헨 체베르코, 애런 롱, 라이언 포르테우스, 세르지 팔렌시아가 꾸렸다. 위고 요리스가 골문을 지켰다.

EPA연합뉴스

좀처럼 위협적인 공격이 나오지 않았다. 손흥민과 부앙가가 수비를 공략하기 위해 노력했으나, 박스 안에서 위협적인 슈팅이 나오는 모습은 거의 나오지 못했다. 전반 14분 손흥민이 박스 정면에서 패스를 받아 직접 페널티박스 아크 좌측으로 돌파하며 시도한 슈팅은 수비에 걸렸다.

Advertisement

답답했던 경기 흐름은 손흥민이 직접 선제골을 터트리며 바뀌었다. 상대 진영에서 공을 직접 몰고 전진한 손흥민은 박스 아크 부근에서 골문 구석을 노린 슈팅을 시도했다. 낮고 빠르게 날아간 공은 그대로 골망을 흔들었다.

Advertisement

하지만 LAFC는 곧바로 위기를 맞이했다. 전반 37분 롱이 상대 공격을 막았다. 이 과정에서 상대의 명백한 득점 기회를 저지했다고 판단한 주심은 롱에게 곧바로 레드카드를 꺼내들었다. LAFC는 수적 열세 상황에 놓였다.

Advertisement

LAFC는 수적 열세에도 불구하고 물러서지 않았다. 전반 추가시간 46분 역습 상황에서 손흥민이 공을 몰고 단숨에 상대 수비까지 전진하기도 했다. 다만 수비 견제에 슈팅까지 이어가지는 못했다.

전반은 LAFC의 1-0 리드로 마무리됐다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com