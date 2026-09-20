"제발 머리를 좀 써라" 토트넘 감독 결국 대폭발…떠나는 선수들까지 무시 "아무 말도 하기 싫었다"

로베르토 데 제르비 토트넘 감독. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]로베르토 데 제르비 토트넘 홋스퍼 감독의 인내심이 폭발했다. 리그 경기에서 또다시 패배하자 선수들을 강하게 질책했다.

영국 가디언은 20일(한국시각) '로베르토 데 제르비는 애스턴 빌라에 2-3으로 패한 뒤 부진한 토트넘 선수들을 강하게 질책하며 "이런 식으로 경기를 져서는 안 된다"고 말했다'고 보도했다.

데 제르비 감독은 지난 19일 열린 빌라전 패배후 경기 종료 휘슬이 울리자 곧바로 터널로 향했지만, 토트넘은 또다시 야유를 감당해야 했다. 토트넘은 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 아직 승리를 거두지 못했다. 승점 2점만을 기록한 상태로 3주간의 A매치 휴식기에 들어갔다.

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Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi looks dejected after Aston Villa's Emiliano Buendia scores their third goal REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

데 제르비는 선수들의 멘탈리티뿐만 아니라 선수들의 신체 상태도 비판했다. 또한 교체 투입된 모하메드 쿠두스가 팀의 균형을 무너뜨렸다고 말했다.

데 제르비는 "이번 경기의 경기력에 매우 실망했고, 슬프고, 좌절스럽다"며 "이런 식으로 경기를 져서는 안 된다. 두 번째 골을 내줘서도 안 되고, 우리가 지고 있다는 이유만으로 균형을 잃어서도 안 된다"고 주장했다.

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또 데 제르비는 "후반 6분에 네 명의 공격수들과 이야기를 나눴다"며 "나는 그들에게 머리를 쓰면서 플레이하라고 말했다"고 전했다.

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국가대표팀에 합류하기 위해 선수들이 각자의 나라로 떠나는 상황에서 데 제르비는 선수들에게 특별한 메시지를 남기지 않았다고 밝혔다.

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그는 "선수들과 이야기하지 않았다. 아무 말도 하고 싶지 않았기 때문"이라며 "확실히 우리는 더 많이 노력해야 한다"고 지적했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com