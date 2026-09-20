[오피셜]'미친 아스널에 충격적인 3골차 첫 패를 안긴 더욱 미친 팀' 브라이턴의 만 33세 사령탑 휘르첼러 감독의 일침 "겸손하게 왜 승리했는지 알아야 한다"

Brighton's German head coach Fabian Hurzeler applauds the fans following the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Arsenal at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on September 19, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Arsenal - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - September 19, 2026 Brighton and Hove Albion manager Fabian Hurzeler celebrates after the match REUTERS/Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

(260920) -- BRIGHTON, Sept. 20, 2026 (Xinhua) -- Arsenal's captain Martin Odegaard reacts during the English Premier League match between Brighton & Hove Albion FC and Arsenal FC in Brighton, Britain, on Sept. 19, 2026. (Xinhua)FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR "LIVE" SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 45 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]"우리 팀이 정말 자랑스럽습니다."

6전 전승 가도를 달린 'EPL 디펜딩 챔피언' 아스널이 무너졌다. 그것도 무득점 3골차 대패였다. 잘 나가던 아스널에 일침을 가한 주인공은 브라이턴이었다. 브라이턴을 이끌고 있는 독일 출신의 젊은 사령탑 파비안 휘르첼러 감독은 놀라운 경기력으로 아스널을 경기 내용과 결과에서 모두 압도했다.

Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Arsenal - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - September 19, 2026 Brighton and Hove Albion's Pascal Gross celebrates scoring their first goal with Luka Vuskovic REUTERS/Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

그는 경기 후 영국 매체 BBC와의 인터뷰에서 브라이턴의 특별한 승리라고 평가했다. 1993년생으로 미국 태생의 독일 국적인 휘르첼러 감독은 "특별한 승리였다. 잉글랜드 최고의 팀을 상대했기 때문일 뿐만 아니라 경기력 자체가 훌륭했다. 우리 팀이 정말 자랑스럽습다"면서 "이런 순간들을 즐기는 것은 항상 중요하다. 우리는 (오늘) 상대하기 정말 괴로운 팀이었다. 팀적으로 매우 강했고, 또 개인 경합에서도 승리했다. 우리는 리그 최고 팀들과 경쟁할 수 있다는 믿음을 가져야 한다. 선수들은 경기장 위에서 서로를 진심으로 신뢰한다. 한 선수가 빠지더라도 다른 선수가 그 자리를 대신할 수 있다"고 말했다.

Advertisement

Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Arsenal - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - September 19, 2026 Arsenal manager Mikel Arteta REUTERS/Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

브라이턴은 19일(한국시각) 영국 브라이턴 아멕스 스타디움에서 벌어진 아스널과의 2026~2027시즌 프리미어리그 5라운드 홈경기서 3대0 대승을 거뒀다. 브라이턴은 전반 31분, 파스칼 그로스의 선제골로 기선을 제압했고, 전반 45분 하랄람포스 코스툴라스의 추가골로 2-0으로 도망갔다. 그리고 후반 12분 체마 안드레스의 쐐기골로 3골차 승리를 완성했다. 프리미어리그 디펜딩 챔피언 아스널은 주전급 선수들을 풀가동하고도 한골도 만회하지 못하고 졸전 끝에 이번 시즌 첫 패배를 당했다. 아스널 미켈 아르테타 감독이 변명을 할 게 하나도 없는 완패였다.

Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Arsenal - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - September 19, 2026 Brighton and Hove Albion's Chema Andres celebrates scoring their third goal with Luka Vuskovic REUTERS/Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY

휘르첼러 감독은 "전반적으로 우리는 모든 단계에서 뛰어난 모습을 보이고 싶었다. 최고 수준의 경기력을 유지해야 했다. 우리는 (앞으로도) 한 경기씩 치러나갈 것이다. A매치 휴식기가 끝나면 많은 경기가 기다리고 있다. 이런 승리 후에는 겸손함을 유지하고 우리가 왜 승리했는지 이해해야 한다. 계속해서 (앞으로)나아가야 한다"고 말했다. 독일 장크트파울리에서 인상적인 지도력을 보인 휘르첼러 감독은 2024년 여름, 브라이턴 지휘봉을 잡은 후 이번 시즌이 세번째 시즌이다. 그는 아스널 승리의 일등공신이 독일 출신 미드필더 그로스에 대해 "그는 경기장에서 골을 넣으며 즐기고 있다. 그를 진심으로 신뢰할 수 있으며, 그는 주변 동료들까지 더 나은 선수로 만들어 준다"고 평가했다.

Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Arsenal - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - September 19, 2026 Brighton and Hove Albion manager Fabian Hurzeler REUTERS/Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Advertisement

3승1무1패로 승점 10점인 브라이턴은 리그 3위로 도약했다. 브라이턴은 리그 5경기에서 최다인 무려 16골을 터트렸다. 그로스는 3골(3도움)으로 녹슬지 않은 기량을 보여주고 있다.

Advertisement

4연승 후 1패를 당한 아스널은 승점 12점에 제자리 걸음해 2위다. 아스널은 개막 후 6연승(챔피언스리그, 리그컵 포함) 후 브라이턴에 충격적인 첫 패를 기록했다.

Advertisement

리그 선두는 한 경기를 덜 한 맨체스터 시티(승점 12)로 20일 오후 10시 선덜랜드와 리그 홈 경기를 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com