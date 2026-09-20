"손흥민 은퇴하는 게 맞다" 충격 비난에 무력시위 '쾅'…호쾌한 중거리 슈팅, 1골 1도움 맹활약

로이터연합뉴스

Sep 19, 2026; Santa Clara, CA, USA; Los Angeles Football Club forward Son Heung-Min (7) is congratulated by teammates after he scored a goal against the San Jose Earthquakes during the first half at Levi's Stadium. Mandatory Credit: John Hefti-Imagn Images

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[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 거센 비판을 받은 뒤 각성했다. 1골 1도움을 올리며 자신의 존재 가치를 제대로 보여줬다.

LAFC의 손흥민은 20일(한국시각) 미국 캘리포니아주 산타클라라의 리바이스 스타디움에서 열린 산호세 어스퀘이크스와의 2026시즌 미국 메이저리그 사커(MLS) 원정 경기에서 1골 1도움을 기록하며 맹활약했다.

손흥민은 전반 34분 선제골을 뽑아냈다. 마르코 델가도의 패스를 받은 손흥민은 드리블한 뒤 페널티아크 왼쪽에서 왼발 중거리 슈팅을 때려 골망을 갈랐다. 올시즌 리그 6호골이 터지는 순간이었다.

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손흥민은 후반 8분에는 드니 부앙가의 골까지 어시스트하면서 승리의 주역이 됐다. 손흥민은 팀의 역습 상황에서 볼을 몰고 전력 질주해 상대 골문을 향해 드리블했다. 페널티박스 안 오른쪽 부근에서 손흥민은 반대편에 달려 들어오던 부앙가에게 낮고 정확한 패스를 전달했다. 부앙가는 이를 오른발 슈팅으로 간결하게 처리해 골망을 갈랐다. 손흥민의 이번 시즌 리그 13호 도움이 됐다.

손흥민은 후반 27분 또다시 골망을 흔들었지만, 동료의 반칙으로 골이 취소됐다. 멀티골을 기록할 수도 있었던 상황이라 아쉬움을 더했다. 손흥민은 후반 추가시간 교체되면서 경기장을 떠났다. LAFC는 손흥민이 떠난 뒤 후반 추가시간에 동점골을 허용하면서 산호세와 2-2로 비겼다.

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Sep 19, 2026; Santa Clara, CA, USA; Los Angeles Football Club forward Son Heung-Min (7) defects a corner kick by a San Jose Earthquakes player the first half at Levi's Stadium. Mandatory Credit: John Hefti-Imagn Images

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손흥민은 이번 시즌 골 가뭄 속에서 꾸준히 비판의 대상이 됐다. 지난 시즌과 다르게 공격력이 현저히 떨어졌다는 이유였다. 한 현지 팟캐스트에서는 손흥민이 슈팅을 하지 못하고 있으며, 이런 상황이 계속된다면 은퇴하는 것이 맞다고 강도 높게 비난하기도 했다.

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또 한 번의 맹활약으로 비난을 잠재운 손흥민이 이번 시즌 득점수를 늘려갈 수 있을지 관심이 쏠린다. LAFC는 현재 서부 콘퍼런스에서 6위를 기록 중이라 순위를 끌어올려야 하는 상황이다. 손흥민이 포스트시즌을 앞두고 LAFC를 유리한 고지에 올려놓을 수 있을지가 핵심이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com