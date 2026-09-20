韓 축구 호재! 4연속 금메달 도전 '이민성호' 합류 앞둔 '최전방 공격수' 이영준, 시즌 첫 도움 작성

사진=그라스호퍼 구단 공식 계정 캡처

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]아시안게임 대표팀 합류를 앞둔 이영준(그라스호퍼)이 올 시즌 첫 도움을 작성했다.

이영준은 20일(이하 한국시각) 스위스 루체른의 테르모플란 아레나에서 열린 FC 루체른과의 2026~2027시즌 스위스 슈퍼리그 9라운드 원정 경기에 후반 16분 교체로 들어갔다. 그는 팀이 0-4로 끌려가던 후반 31분 사무엘레 벵곤도의 득점을 도왔다. 그러나 그라스호퍼(승점 8)는 이날 1대5로 완패하며 9위에 랭크됐다.

이영준은 이제 일본으로 이동해 아시안게임 대표팀에 합류할 것으로 보인다. 이민성 감독이 이끄는 대한민국 아시안게임 대표팀은 아이치-나고야 아시안게임 정상을 정조준한다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우에서 3연속 금메달을 목에 걸었다. 이번 대회에서 4연속 우승을 목표로 한다.

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이영준은 당초 14일 합류 예정이었으나, 소속팀과 조율 과정에서 일정이 밀렸다. 최근 그라스호퍼 구단 관계자들이 대폭 교체되며 이영준 합류 시점에 대한 재논의가 이뤄진 것으로 알려졌다. 이영준의 합류 시점은 '차일피일' 미뤄졌고, 결국 한국은 '비완전체'로 카타르와 조별리그 D조 1차전을 치렀다.

사진=그라스호퍼 구단 공식 계정 캡처

대한축구협회에 따르면 이영준은 22일 열리는 사우디아라비아와의 조별리그 D조 마지막 경기 전날 합류가 유력하다. 이영준이 합류하면 한국은 '정통 스트라이커'를 활용할 수 있게 된다. 이영준은 올 시즌 공식전에서 3골-1도움(정규리그 2골 1도움, 스위스컵 1골)을 기록했다.

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한편, 한국은 조별리그 단 한 경기만 치르고 8강 진출을 확정했다. 한국이 속한 D조는 카타르와 사우디아라비아, 3개국이 경쟁한다. 이 중 두 팀이 8강에 오른다. 사우디아라비아가 18일 카타르를 2대0으로 꺾으며 카타르가 2전 전패로 탈락했다. 앞서 한국은 카타르를 4대1로 제압했다.

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한국은 22일 사우디아라비아와 최종전을 치른다. 한국은 골득실(+3)에서 사우디아라비아(+2)를 앞서 조 1위에 랭크됐다. 한국은 비기기만 해도 D조 1위를 차지할 수 있다. 토너먼트에서 강호를 피하기 위해선 1위가 절실하다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com