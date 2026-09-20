'한국 축구 대박, 새 역사가 코앞으로 다가왔다' 아틀레티코 이강인 첫 '마드리드 더비' 선발 출격 확실, 시메오네 감독 '조너선 데이비드, 이강인, 바에나 먼저 투입 예정, 알바레즈 조커'

스페인 마르카가 예상한 마드리드 더비 양팀 베스트11 캡처=마르카 홈페이지

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and CA Osasuna at the Metropolitano stadium in Madrid on September 16, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Osasuna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 16, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in celebrates scoring their second goal with Alex Baena REUTERS/Susana Vera

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 국가대표 에이스 이강인(아틀레티코 마드리드)이 첫 '마드리드 더비'에서 선발 출전할 것으로 보인다. 한국인으로 역대 '마드리드 더비'에 출전했던 선수는 아직 단 한명도 없다.

직전 오사수나전에서 시즌 2호골을 터트리며 경기 MVP에 뽑혔던 이강인은 디에고 시메오네 감독의 두터운 신뢰 속에 레알 마드리드와의 새 시즌 첫 더비에 공격 선봉에 설 것 같다. 여름 이적시장에서 아틀레티코 유니폼을 입은 이강인은 이번 시즌 2골-1도움을 기록 중이다.

스페인 매체 마르카가 예상한 두 팀의 예상 베스트11을 보면 이강인은 당당히 선발 라인업에 올랐다. 아틀레티코는 20일 오후 11시15분(한국시각) 스페인 마드리드 메트로폴리타노에서 레알과 2026~2027시즌 라리가 7라운드 홈 경기를 갖는다.

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epa13242134 Atletico de Madrid's head coach Diego Simeone gives a press conference, in Madrid, Spain, 15 September 2026. Atletico de Madrid will face CA Osasuna in their Spanish LaLiga soccer match on 16 September. EPA/RODRIGO JIMENEZ

마르카는 시메오네 감독이 아틀레티코 전형을 4-4-2로 들고 나올 것으로 예상했다. 최전방 투톱에 조너선 데이비드-이강인, 허리에 알렉스 바에나-히울만-코케-줄리아노 시메오네, 포백에 한츠코-크리스티안 로메로-푸빌-마르코스 요렌테, 골키퍼 오블락을 먼저 투입할 것으로 봤다. 교체 명단에 훌리안 알바레즈, 루크먼, 카르도소, 그리말도 등이 포함될 것으로 봤다.

아틀레티코는 미드필더 바리오스와 공격수 쇠를로트가 부상으로 엔트리에 들지 못할 것이다.

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시메오네 감독은 바리오스가 레알 소시에다드전부터 결장한 이후, 두 가지 서로 다른 중원 조합을 구성했다. 소시에다드 상대로는 히울만과 요렌테가 짝을 이루었고, 오사수나전에서는 코케와 카르도소가 두 축을 이루었다. 다재다능한 요렌테가 경기의 핵심 요충지가 될 중원으로 한 칸 올라올 수도 있다. 그의 중원 배치는 우측 풀백으로 푸빌이 출전할 수 있는 가능성도 열어둘 수 있다.

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epa13250063 Real Madrid's head coach Jose Mourinho offers a press conference in Madrid, Spain, 19 September 2026. Real Madrid will play against Atletico de Madrid in their their LaLiga soccer match on 20 September. EPA/DANIEL GONZALEZ

왼쪽 풀백도 물음표다. 그리말도가 최근 경기들에서 명확한 상승세를 보이는 가운데, 리버풀전처럼 한츠코가 좌측 측면을 맡을 가능성도 배제할 수 없다.

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마르카는 조제 무리뉴 감독의 레알 마드리드가 4-2-3-1 전형으로 나설 것으로 보고 있다. 최전방에 킬리안 음바페, 2선에 비니시우스 주니오르-주드 벨링엄-아르다 귈러, 더블 볼란치로 추아메니-발베르데, 포백에 쿠쿠레야-하위선-코나테-덤프리스, 골키퍼 쿠르트와가 나설 것으로 봤다. 교체 명단에 디오망데, 카를로스 에스피, 엔드릭, 베르나르두 실바 등이 들어갈 것으로 예상했다.

epa13249619 Real Madrid player Kylian Mbappe takes part in a training session of the team held at the sports city of Valdebebas in Madrid, Spain, 19 September 2026. Real Madrid will face Atletico Madrid in a Spanish Primera Division soccer match on 20 September. EPA/SERGIO PEREZ

마르카는 오른쪽 윙어로 귈러 대신 디오망데를 선발 기용할 지는 의문이라고 봤다.

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코트디부아르 국가대표인 '이적생' 디오망데는 최근 선발 라인업에 조금씩 들어오고 있으며 점차 더 좋은 모습을 보여주고 있다. 엘체전에서 이번 시즌 첫 도움을 기록했고 비니시우스가 교체 아웃된 후 왼쪽에서 더 좋은 경기력을 보였다. 수비형 미드필더 한 자리에 추아메니가 실바보다 뛰어난 수비적 안정감을 제공한다.

20일 오후 4시 현재, 아틀레티코는 4승1무1패(승점 13)로 라리가 4위를 달렸다. 레알은 5승1패(승점 15)로 2위다. 선두는 한 경기를 더한 FC바르셀로나로 7승(승점 21) 무패행진 중이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com