'다이렉트 승격권을 잡아라!' K리그2, 2위 싸움 치열…주인공 또 바뀌었다

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

K리그2(2부) 순위 싸움이 더욱 치열해지고 있다. 2위 자리의 주인공이 또 바뀌었다. 이번 라운드에선 수원FC가 웃었다.

수원FC는 19일 광양축구전용구장에서 열린 전남 드래곤즈와의 '하나은행 K리그2 2026' 27라운드에서 3대0으로 이겼다. 김도윤 최기윤 구본철이 연달아 '골 맛'을 보며 승리를 합작했다. 수원FC(13승9무3패·승점 48·50득점)는 무려 13경기 무패행진을 달리며 2위로 뛰어올랐다.

그 뒤는 서울 이랜드가 바짝 추격하고 있다. 서울E는 이날 목동종합운동장에서 열린 대구FC와의 대결에서 2대1로 승리했다. '외나무다리' 경기였다. 종전까지 대구와 서울E는 승점 1점을 사이에 두고 각각 2위와 4위에 위치해 있었다. 2위 싸움의 분수령. 서울E가 전반 29분 조준현의 선제골로 리드를 잡았다. 대구가 전반 42분 데커스의 득점으로 균형을 맞췄다. 홈 팬들의 뜨거운 응원을 받은 서울E가 뒷심을 발휘했다. 후반 6분 박재용의 골로 리드를 되찾았다. 서울E는 마지막까지 집중해 승리의 마침표를 찍었다. 이날 승리로 서울E는 승점 48점(14승6무6패·45득점)을 기록하며 3위로 올라섰다. 수원FC와 승점은 같지만, 다득점에서 밀려 3위에 자리했다. 대구(13승7무6패·승점 46)는 단 한 경기로 4위까지 떨어졌다.

Advertisement

2위 싸움의 '또 다른 추격자' 화성FC는 성남FC를 상대로 극적인 무승부를 기록했다. 화성은 20일 탄천종합운동장에서 열린 성남과의 원정경기에서 전반 4분 만에 나온 일류첸코의 득점으로 1-0 앞서나갔다. 하지만 전반 10분 유주안, 전반 15분 프레이타스에게 연속 실점하며 리드를 내줬다. 경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 화성은 후반 추가 시간인 49분 이래준의 헤더골로 승점 1점을 챙겼다. 화성(12승8무6패·승점 44)은 5위를 지키며 2위 싸움의 희망을 이어갔다.

올 시즌 K리그2 1, 2위는 다음 시즌 K리그1 무대로 '다이렉트 승격'한다. 1위 수원 삼성(승점 53)이 '승격의 7부 능선을 넘었다'는 평가를 받는 가운데, 2위 자리를 두고 그 어느 시즌보다 치열한 대결이 벌어지고 있다. 치열하게 싸운 K리그2 2부 싸움은 잠시 숨고르기에 돌입한다. A매치 휴식기 동안 재정비를 마친 뒤 10월 9일 레이스를 재개한다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com