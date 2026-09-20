'충격, 버려진 낙동강 오리알이다' 이번엔 토트넘이 'NO'했다, '전력 외' 히샬리송 이적 원했던 UAE 샤밥 알 아흘리 제안 거절..'토트넘↔히샬리송, 악연으로 작별하나'

Tottenham Hotspur's Brazilian striker #09 Richarlison with his boots after the pre-season friendly football match between Tottenham Hotspur and TSG 1899 Hoffenheim at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on August 15, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]토트넘이 아랍에미리트(UAE) 클럽 샤밥 알 아흘리의 히샬리송(토트넘) 이적 제안을 거절한 것으로 알려졌다. 히샬리송은 이적을 적극 검토했지만, 토트넘 구단이 조건이 맞지 않아 거부했다고 한다.

유럽 축구 이적 전문가 중 한 명인 에크렘 코누르는 20일 자신의 SNS를 통해 '토트넘이 히샬리송 영입에 관심을 보인 샤밥 알 아흘리의 제안을 거절했다'고 보도했다. 토트넘을 떠나고 싶은 히샬리송의 거취 문제가 좀처럼 돌파구를 찾지 못하고 있다.

Soccer Football - Premier League - Brentford v Tottenham Hotspur - GTech Community Stadium, London, Britain - August 22, 2026 Tottenham Hotspur's Richarlison during the warm up before the match Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

브라질 국가대표 출신 공격수인 히샬리송은 이번 여름 프리시즌 전 로베르토 데 제르비 감독에게 이적 의사를 밝혔다. 히샬리송 측은 친정팀 EPL 에버턴으로의 컴백을 추진했지만 성사되지 않았다. 튀르키예 트라브존스포르 이적설도 돌았다. 사우디아라비아 클럽, 브라질 클럽 등과 링크되기도 했다. 하지만 히샬리송은 EPL 여름 이적시장 마감일을 넘겨버렸다. 그는 북런던을 떠나지 못했다. 데 제르비 감독은 히샬리송을 '전력 외'로 판단, 프리미어리그 25일 선수 명단에서 제외했다. 따라서 히샬리송은 엔트리 변동이 가능한 오는 1월 겨울 이적시장까지 프리미어리그 경기에 출전하지 못하게 됐다. 그는 더이상 토트넘 1군과도 훈련하지 못하게 됐다. 게다가 데 제르비 감독은 리그컵 경기에서도 히샬리송에게 출전 기회를 주지 않았다.

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Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Everton - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 12, 2026 Tottenham Hotspur's Richarlison, Pedro Porro, Destiny Udogie and Wilson Odobert watch the match REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

토트넘 구단은 히샬리송을 적당한 이적료에 매각하길 원한다. 최근 토트넘은 브라질 1부 바스코 다 가마와 히샬리송 이적에 합의까지 했다. 그런데 히샬리송이 바스코 다 가마가 제시한 개인 조건을 거부하면 이적이 물거품이 됐다.

데 제르비 감독은 히샬리송을 활용한 의사가 전혀 없다. 히샬리송은 토트넘과 2027년 6월까지 계약돼 있다. 토트넘은 잔여 계약 기간에 대해 잔여 임금을 지급하고 계약을 해지하는 방안도 고려 중인 것으로 알려졌다. 아랍에미리트의 선수 이적시장 마감일은 28일이다. 샤밥 알 아흘리가 토트넘에 새로운 제안을 제시할 가능성도 배제할 수 없다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi reacts Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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토트넘은 이번 2026~2027시즌 프리미어리그 개막 후 5경기에서 2무3패로 아직 첫 승이 없다. 극도로 부진한 출발을 보였고, 히샬리송 문제까지 겹처 이래저래 팀이 어수선하다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com