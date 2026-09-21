김천 상무, 시민구단 전환 '열흘의 카운트다운'…여론조사→시민공청회 '모든 공은 시로 넘어갔다'

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]김천 상무의 운명이 걸린 '열흘의 카운트다운'이다. 김천시는 18일 김천시 문화예술회관에서 '김천시민프로축구단 전환 관련 시민 공청회'를 열었다. 각 분야 전문가가 참석해 시민구단 전환에 대해 토론했고, 시민들도 심도있는 질의를 이어갔다.

각계각층의 시민들은 지난 5년 동안 축구단을 통해 느낀 소회를 솔직히 전했다. 김천에서 자영업을 하는 시민은 '축구 경기가 있는 날 느끼는 체감 경제 효과'를 설명했고, 김천 산하 15세 이하(U-15) 유스팀인 문성중학교 관계자는 '축구 꿈나무의 미래'에 대해 간곡히 호소했다. 이들은 시민구단 전환의 필요성을 강조했다. 경제, 도시브랜드 측면에 대한 기대가 드러난 셈이다. 실제로 최근 몇 년새 광역 단체 및 각 시도에서 축구단 창단을 통해 도시 가치 제고에 나섰다. 다만, 일부에선 '재정 부담에 대한 우려'를 드러내기도 했다.

'군 팀' 김천은 올 시즌을 끝으로 시민구단으로 전환, 13만 시민 곁에서 함께 호흡할 예정이다. 2021년 K리그에 첫 발을 내디딘 김천은 다소 독특한 구조다. 김천시와 국군체육부대(상무)가 연고 협약을 맺었다. 한국프로축구연맹이 클럽 가입을 승인하며 K리그의 새 가족이 됐다.

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김천은 창단 때부터 시민구단 전환을 약속했다. 구단 대표이사를 역임했던 배낙호 현 김천시장(구단주)은 창단 당시 "시민과 호흡하고 소통하면서 시민구단 창단에 초석을 놓겠다. 상무축구단이 시민의 구단으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다. 그러나 변수가 있었다. 구단의 '키'를 쥐고 있던 이전 시장의 선거법 위반 '사법 리스크'로 예정했던 일정보다 늦어졌다. 하지만 더 이상의 '내일'은 없다. 김천시와 상무의 연고협약이 2026년 말 종료된다.

팬들의 마음은 급해졌다. 지난 6월 진행된 제9회 전국동시지방선거 직후 시민 1만여명의 마음이 담긴 '시민구단 전환 촉구 성명서'를 시에 전달했다. 김천 팬들의 염원에 이철우 경북도지사도 움직였다. 김천의 시민구단 전환을 위해 지원하기로 했다. 시민공청회에서 공개된 자료에 따르면 경상북도는 연간 30억원 지원(추후 협약시 확정)을 약속했다. 김천시는 최근 대면조사를 통해 시민구단 전환에 대한 의견을 들었고, 시민공청회까지 마무리했다. 대면조사 결과 김천 시민 10명 중 7~8명은 축구 경기를 직접 또는 TV 관람 경험이 있다고 했다. 시민구단 전환에 대해서도 찬성 37.7%, 잘 모르겠다 30.7%, 반대 31.7%의 의견이 나왔다.

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이제 모든 공은 시로 넘어갔다. 시의회에서 마지막 검토 뒤 김천의 시민구단 전환을 결정한다. 프로연맹의 가입신청서 제출 기한은 30일까지다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com