'韓 초대형 호재' 차세대 센터백 이한범 데뷔골 폭발, 환상 헤더...유럽 빅리그 진출 현실화, 브뤼헤는 3-0 대승

사진=브뤼헤

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국 차세대 센터백 이한범이 날았다.

클럽 브뤼헤는 21일(한국시간) 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이덜 스타디온에서 열린 헹크와 2026~2027시즌 벨기에 주필러리그 7라운드 홈 경기에서 3대0으로 승리했다. 승점 3점을 추가한 브뤼헤는 승점 18점으로 1위 위니옹 생질루아즈를 맹추격했다.

브뤼헤의 승리를 이끈 선수는 단연 이한범이었다. 4-2-3-1 포메이션으로 출격한 브뤼헤의 중앙 수비수로 선발 출전했다.

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브뤼헤는 전반 15분에 터진 카를로스 포르브스의 선제골로 기분 좋게 앞서갔다. 경기력 대비 득점이 나오지 않아 승기를 확실히 잡지 못하고 있던 브뤼헤. 그때 이한범이 등장했다.

후반 13분 왼쪽에서 얻은 브뤼헤의 프리킥, 이한범은 페널티박스 먼쪽에 위치했다. 호아킨 세이스의 킥이 이한범을 향해 정확히 배달됐고, 이한범은 침착하게 뛰어올라 헤더로 마무리했다. 브뤼헤 이적 후 8경기 만에 터진 데뷔골이었다.

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이후 브뤼헤는 승기를 확실하게 잡았고, 5분 뒤에 터진 브랜던 메헬러의 쐐기골로 3대0 대승을 완성했다.

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사진=브뤼헤

공격에서도 빛난 이한범이지만 진가는 역시 수비였다. 축구 통계 매체 소파스코어에 따르면 이한범은 수비 지표에서도 태클 2회, 가로채기 3회, 그라운드 경합 3회(3회 성공), 공중볼 경합 13회(9회 성공) 등 완벽에 가까운 수치를 보여줬다. 소파스코어는 이한범에게 팀 내 가장 높은 평점 8.8을 주면서 '경기 최우수 선수'로 선정했다.

이한범의 성장세는 단순한 활약을 넘어선다. 브뤼헤 이적 이후 꾸준히 출전 기회를 받아온 이한범은 이번 골과 함께 팀 내 핵심 수비수로 완전히 자리매김하는 모습이다.

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브뤼헤는 최근 몇 년간 유럽 5대 리그 진출 선수를 가장 많이 배출한 구단 중 하나로 꼽힌다. 이한범 역시 이러한 브뤼헤의 흐름 속에서 커리어 발판을 다지고 있다는 평가다. 지금과 같은 완성도 높은 활약을 이어간다면 자연스럽게 5대 리그 진출 가능성도 높아질 전망이다.

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한편 이한범은 곧 열릴 A매치에서도 중요한 임무를 부여받을 것으로 보인다. 로베르트 모레노 임시 감독 체제에서 대표팀 중앙 수비의 한 축을 맡게 될 이한범은 김민재의 파트너로서 대표팀 수비를 지탱하는 역할을 수행할 전망이다