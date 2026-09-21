'아뿔사, 둘다 결장하다니' 일본 국가대표 라리가 맞대결 물거품, 구보 vs 사토 둘다 벤치 대기하다 동반 결장..소시에다드, 발렌시아에 3-2 승

Real Sociedad's Japanese forward #14 Takefusa Kubo gestures after falling during the Spanish league football match between Real Betis and Real Sociedad at the Cartuja stadium in Seville on August 21, 2026. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

Barcelona's French defender #23 Jules Kounde fights for the ball with Valencia's Japanese defender #39 Ryunosuke Sato during the Spanish league football match between Valencia CF and FC Barcelona at Mestalla Stadium in Valencia on September 6, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구팬들의 실망이 적지 않았다. 스페인 라리가에서 일본 선수들간의 맞대결을 기대했지만 무산됐다. 일본 축구 대표팀 에이스 구보 다케후사(레알 소시에다드)와 영건 사토 류노스케(발렌시아)가 동반 결장했다. 교체 명단에 올랐다가 출전 기회를 잡지 못했다.

발렌시아는 21일(한국시각) 스페인 발렌시아 에스타디오 데 메스타야에 열린 레알 소시에다드와의 2026~2027시즌 라리가 7라운드 홈 경기서 2대3으로 졌다. 소시에다드가 전반 26분 수치치의 선제골로 먼저 앞서 나갔다. 두 팀은 후반전 총 4골을 주고받는 난타전을 펼쳤다. 발렌시아는 후반 12분 마욜이 동점골(1-1)을 뽑았다. 소시에다드는 후반 31분 솔레르가 페널티킥을 성공시키며 2-1로 도망갔다. 발렌시아는 후반 39분 베이티아의 자책골로 2-2 동점을 만들어 다시 승부를 원점으로 돌렸다. 승부는 후반 추가시간 1분 만에 갈렸다. 소시에다드 조커 바레네체아가 솔레르의 도움을 바당 결승골을 터트렸다.

Real Sociedad's Takefusa Kubo guards Real Madrid's Vinicius Junior during the La Liga soccer match between Real Madrid and Real Sociedad in Madrid, Spain, Wednesday, Aug. 26, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

교체 명단에 올랐던 구보와 사토는 끝내 출전하지 못했다. 소시에다드 사령탑 마타라초 감독은 후반 조커로 오카르손, 바레네체아, 에레라, 무노스, 자카르얀을 투입했다. 발렌시아도 조커로 오토르비, 엘리엇, 블라즈케, 바스케스, 리오하를 투입했다. 구보와 사토는 선택을 받지 못했다.

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사토는 이번 여름 이적시장에서 스페인 발렌시아로 이적했다. 그런데 그를 영입했던 감독이 초반 성적 부진으로 경질됐다. 현재 발렌시아의 지휘봉은 임시 사령탑 오스카르 산체스가 잡고 있다. 후임 정식 사령탑으로 멕시코 출신 아길레그 감독이 유력한 상황이다.

Valencia's Japanese defender #39 Ryunosuke Sato fights for the ball with Real Betis' Argentine defender #16 Valentin Gomez during the Spanish league football match between Valencia CF and Real Betis at Mestalla Stadium in Valencia on August 25, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

최근 사토는 입지를 잃어가고 있다. 시즌 개막 후 연속 선발 출전했지만 경기력에서 임팩트가 떨어졌다. 팀 성적 부진 속에 사토는 교체로 밀렸고, 급기야 출전 기회를 잡지 못하고 있다.

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구보도 상황이 좋지 않다. 선발에서 후보 그리고 이제는 결장하는 신세가 됐다. 구보와 사토 둘다 이번 시즌 아직 공격포인트가 없다.

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일본 매체 '사커다이제스트웹'은 '설마, 구보 사토 모두 출전하지 않았다. 라리가 일본인 대결은 실현되지 않았다'고 보도했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com