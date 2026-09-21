"승부조작, 판정 개입, 금품·향응 수수 뿌리 뽑는다" KFA, '축구경기 공정성 훼손 행위 집중신고기간' 운영

축구회관 압수수색 마친 경찰 (서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정에서 대한축구협회 임원 등의 부당한 개입이 있었는지 수사하는 경찰이 6일 서울 종로구 축구회관에서 압수수색을 마친 뒤 주차장을 나서고 있다. 2026.8.6

대한체육회 임시대의원총회 참석한 이용수 대한축구협회 부회장 (서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 이용수 대한축구협회 부회장이 16일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 2026 대한체육회 임시대의원총회에 참석해 있다.

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[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회(KFA)가 '축구경기 공정성 훼손 행위 집중신고기간'을 운영한다.

KFA는 21일 "축구 현장의 공정성을 위협하는 부정행위를 근절하기 위해 집중신고기간을 운영한다"며 "시고 대상은 승부조작 제안·요구·공모 행위, 심판 판정 개입·청탁 및 부당한 영향력 행사, 금품·향응 제공 또는 수수 행위, 관련 사실 은폐·묵인 및 신고 방해 행위 등"이라고 밝혔다. 집중신고기간은 다음달 31일까지 약 한 달간 진행된다.

제보는 대한축구협회 공식 홈페이지 내 '신문고센터'를 이용하거나 이번에 특별 개설된 이메일을 통해 할 수 있다. KFA는 제보자의 신원과 신고 내용을 철저히 비밀로 보장할 방침이다.

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최근 심판 관련 부정행위 및 승부조작 의혹이 제기됐다. KFA는 비슷한 각종 사례를 직접 제보받고, 사실 관계 조사 및 결과에 따른 엄정 대처를 위해 결정됐다. 이용수 KFA 회장 직무대행은 "심판의 공정성은 축구의 가치를 지키는 최우선 과제이자 스포츠맨십의 근간"이라며 "현장에서 페어플레이를 실천하는 선수와 심판, 관계자들의 노력이 훼손되지 않도록 이번 집중신고기간 운영을 통해 각종 비위 행위를 뿌리뽑기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

김윤주 컴플라이언스실장 겸 윤리위원장은 "징계 권한이 없는 외부 단체나 언론사로의 제보는 사건 정황에 대해 심층적이고 다면적인 사실 관계 조사가 필요한 비위 행위 근절에 최우선적인 방법은 아니다"면서 "비위 행위에 대한 징계를 결정하고, 실질적인 불이익을 조치할 수 있는 유일한 행정 단체인 본 협회로 제보해주길 바란다"고 강조했다.

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KFA는 접수된 제보에 대해서는 관련 자료 확인 및 면밀한 사실관계 조사를 진행하여 위반 사항이 확인될 경우, 공정위원회를 통해 규정에 따라 엄정하게 후속 조치를 취한다는 방침이다.

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KFA는 집중신고기간 운영과는 별개로 축구팬 및 축구관계자를 대상으로 비위 행위에 대한 위험성을 알리고, 클린한 축구 문화 조성을 위한 캠페인을 별도로 펼쳐나간다. 24일부터 시작되는 A매치 4연전이 열리는 경기장 대형 스크린을 통해 캠페인 영상도 상영할 예정이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com