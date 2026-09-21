이강인 향한 '인종차별 테러' 대충격! 무리뉴는 사진까지 들고 공개 저격…마드리드 더비 후유증 "일주일 내내 불탈 것"

이강인의 태클 장면을 손에 들고 있는 조세 무리뉴 레알 마드리드 감독. 사진=더 터치라인

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[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드와 레알 마드리드의 마드리드 더비는 경기가 끝난 이후에도 여전히 진행 중이다. 가장 화제가 되고 있는 것은 심판이다. 레알은 이강인과 쿠티 로메로의 태클에 대해 퇴장이 주어졌어야 한다고 주장 중이다. 레알 팬들은 페데리코 발베르데에게 거친 태클을 한 이강인의 사회관계망서비스(SNS)에 댓글 테러를 자행하기도 했다.

스페인 아스는 21일(한국시각) '퇴장을 왜 안 줬냐는 논란 하나만으로도 일주일 내내 불타오를 만한 더비였다'며 '이강인의 태클은 쿠티 로메로보다 의도성은 덜해 보였지만, 위험성은 오히려 더 커 보였다'고 보도했다.

지난 20일 열린 아틀레티코와 레알의 더비 경기는 아틀레티코의 승리로 끝이 났다. 레알 수비수 딘 하위선이 일찌감치 퇴장을 당하면서 경기가 아틀레티코 쪽으로 기울었다. 양팀의 라이벌전인 만큼 경기는 거칠게 흘러갔다. 로메로와 이강인의 거친 태클이 경기 후 주목을 받았다.

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이강인의 태클 장면. 사진=BBC

아틀레티코는 경기 초반부터 레알을 압박했다. 오히려 레알보다 공을 더 많이 소유하면서 중원 싸움에서 압도하는 모습을 보였다. 특히 줄리아노 시메오네는 경기 내내 왕성한 활동량으로 상대 공을 탈취하는 데 주력했다.

양팀의 경기가 과열되는 가운데 로메로의 태클이 나왔다. 볼 경합 과정에서 로메로가 스터드를 세운 채 상대 주드 벨링엄에게 거친 태클을 했다. 규정상 퇴장을 줄 수도 있지만, 오르티스 아리아스 주심은 옐로카드를 꺼내 들었다. 이후에는 이강인이 발베르데의 발목을 밟는 위험한 태클을 걸었다. 매체는 이를 '심각한 태클'이라고 표현했다. 하지만 발베르데는 별다른 액션 없이 곧바로 일어났고, 이강인은 그대로 경기를 이어 나갈 수 있었다. 경기가 2-1 아틀레티코의 승리로 끝나자 이 장면들이 논란의 중심에 섰다.

AP연합뉴스

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레알 팬으로 추정되는 누리꾼들은 이강인의 SNS에 인종차별적인 이미지와 댓글 등을 게재하면서 테러를 자행했다. 일부 몰상식한 스페인 축구 팬들의 행위가 한국 팬들의 눈살을 찌푸리게 하고 있다. 조세 무리뉴 레알 감독은 경기 후 기자회견에서 이강인의 태클 장면을 종이에 프린트해 저격하기도 했다. 심판이 퇴장을 줘야 했는데 주지 않았다며 오심을 어필한 것이다. 그는 해당 경기 심판진을 강하게 비난했다.

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무리뉴 감독은 "41세인데도 국제심판 경력이 없는 심판이 배정됐다"며 "그렇다면 그가 훌륭한 심판이기 때문은 아닐 것"이라고 비판했다. 이어 "한 명은 작은 경기들만 맡아온 가엾은 심판이고, 다른 한 명은 레알 마드리드와 관련해 엄청난 이력을 가진 VAR(비디오판독) 심판이다"며 "심판 배정위원회에 축하를 보낸다"고 비꼬았다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com