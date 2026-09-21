레알 '오피셜' 폭탄 발언, '韓 에이스' 이강인 인종차별까지 당한다..."중국인이 어떻게 스페인어 하냐" 충격 조롱

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]레알 마드리드가 공식 성명까지 내며 판정을 질타했다. 이강인도 해당 판정에 관여됐다.

레알은 21일(한국시각) 공식 채널을 통해 '레알 마드리드는 오르티스 아리아스 심판의 판정에 영향을 받아 패배했다. 전반전에 오르티스 아리아스 심판은 크리스티안 로메로와 이강인에게 퇴장을 주지 않았다'고 공식 성명을 발표했다.

레알은 '오르티스 아리아스 심판은 전반전에 로메로가 주드 벨링엄의 무릎을 밟았음에도 퇴장시키지 않았다. 이강인이 페데리코 발베르데의 왼쪽 발목을 밟았을 때도 퇴장시키지 않았습니다. 이 두 가지 오심은 경기의 흐름을 바꾸었고, 결국 아틀레티코 마드리드의 승리는 후반전에 결정되었다'고 전했다.

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사건의 발단은 경기, 레알은 20일 스페인 마드리드 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코 마드리드와 2026~2027시즌 첫 마드리드 더비에서 1대2로 패배했다. 이날 승리로 아틀레티코는 2위로 도약, 선두 바르셀로나와의 격차를 좁혔다. 반면 레알은 4위로 추락했다.

퇴장이 엄청난 변수였다. 레알 센터백 딘 하위선이 상대 역습 상황에서 줄리아노 시메오네를 막는 과정에서 파울을 범했고, 주심은 페널티킥을 선언했다. 비디오 판독(VAR)까지 거친 결과 하위선은 명백한 득점 기회까지 저지했다고 판단되어 퇴장이 선언됐다. 퇴장 이후 아틀레티코가 알레한드로 그리말도, 조너선 데이비드의 득점이 연속해서 터지며 분위기가 뒤집혔고 레알은 안토니오 뤼디거의 추격 득점에도 마드리드 더비에서 패했다.

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경기 후 조세 무리뉴 감독은 판정에 의문을 제기했다. 그는 "두 차례 모두 명백한 퇴장감이었다"라며 "(우리가) 10명으로 싸우는 상황에서도 어려운 경기를 펼쳤다. 반대로 상대 2명이 퇴장당해 11대9로 50분 동안 경기를 치렀다면 어땠을지 상상해보라"고 주장했다. 무리뉴의 주장과 함께 레알의 공식 성명까지 나오며 이번 판정에 대한 불만이 터져나왔다.

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일부 팬들은 주심이 아닌 이강인에 대한 비판을 쏟아냈다. 이강인이 방송사와 진행한 하프타임 인터뷰 영상에 일부 팬들은 "이런 선수는 당연히 퇴장당해야 한다", "이 중국인이 어떻게 스페인어를 하나"라는 반응을 보였으며, 일부는 발베르데가 인종차별하는 사진을 올려 이강인을 조롱하기도 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com