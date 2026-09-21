이강인의 AT마드리드, 레알 마드리드 제압…축구토토 승무패 54회차 1등 미적중

Advertisement

Advertisement

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 축구토토 승무패 54회차에서 1등 적중자가 나오지 않아 총 19억 8357만 1000원이 다음 회차로 이월됐다고 밝혔다.

축구토토 승무패 54회차는 지난 19일부터 21일까지 열린 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 스페인 라리가 14경기를 대상으로 진행됐다.

공식 인터넷 발매 사이트 베트맨이 21일 발표한 적중결과에 따르면, 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등 적중자는 나오지 않았다. 이에 따라 전 회차에서 이월된 10억 4783만 1000원을 포함한 1등 총 적중금 19억 8357만 1000원이 다음 회차로 이월됐다. 1등 적중금은 이번 결과로 3회 연속 이월됐다.

Advertisement

2등은 10건이 적중해 각각 3742만 9,600원을 받게 됐다. 이어 3등은 176건(106만 3350원), 4등은 1632건(22만 9350원)이었다. 2등부터 4등까지 총 적중 투표수는 1818건으로 집계됐다.

Advertisement

54회차 경기 결과는 승(홈팀 승) 7경기, 무(양 팀의 무승부) 4경기, 패(홈팀의 패배) 3경기였다.

스페인 라리가에서는 이강인의 소속팀 AT마드리드가 레알마드리드를 2대1로 꺾은 결과가 눈길을 끌었다. 셀타비고는 라싱 산탄데르를 5대0으로 완파했고, 헤타페와 비야레알도 각각 말라가와 레반테를 상대로 승리를 거뒀다. 반면 발렌시아는 레알 소시에다드에 2대3으로 패했다. 아틀레틱 빌바오-알라베스전은 0대0, 데포르티보 라코루냐-레알 베티스전은 1대1로 끝났다.

Advertisement

Advertisement

EPL에서는 브라이턴이 아스널을 3대0으로 제압했다. 에버턴과 뉴캐슬 유나이티드도 각각 입스위치와 헐시티를 상대로 승리를 거뒀다. 리버풀은 본머스를 1대0으로 꺾었으며, 노팅엄 포리스트는 코번트리에 0대1로 패했다. 리즈 유나이티드-크리스털 팰리스전은 0대0, 풀럼-맨체스터 유나이티드전은 1대1을 기록했다.

다음 회차인 축구토토 승무패 55회차는 다음 회차인 축구토토 승무패 55회차는 2026~27 UEFA 네이션스리그 리그 페이즈 1차전 14경기를 대상으로 진행된다. 발매는 오는 9월 23일 오전 8시부터 25일 오후 11시까지 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 이뤄진다.

주요 대상경기로는 리그A 1조의 이탈리아-벨기에전과 튀르키예-프랑스전, 리그A 3조의 잉글랜드-스페인전과 체코-크로아티아전 등이 선정됐다. 이밖에 조지아-북아일랜드전, 헝가리-우크라이나전, 폴란드-보스니아전, 스웨덴-루마니아전 등 리그B와 리그C 경기도 포함됐다.

Advertisement

한국스포츠레저 관계자는 "축구토토 승무패 54회차에서는 AT마드리드의 마드리드 더비 승리와 아스널의 완패 등 주목할 만한 결과가 이어졌다"며 "국가대표팀 간 경기로 구성된 55회차는 최근 경기력과 선수 구성, 전술 변화 등 전력 요소를 세심하게 살펴볼 필요가 있다"고 전했다.

축구토토 승무패 55회차의 자세한 대상경기 정보는 베트맨에서, 경기 분석 콘텐츠는 베트맨 내 토토가이드에서 확인할 수 있다.