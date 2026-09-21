“이강인 퇴장 당했어야” 마드리드 더비 충격 오심 주인공...“심각한 문제 있었다”

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인에게 천운이 따른 경기였다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 20일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 레알 마드리드와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기에서 2대1로 이겼다. 아틀레티코는 3연승을 질주하며 2위로 뛰어올랐다.

논란의 장면은 전반 막판 나왔다. 아틀레티코가 공격에 실패한 이후 레알이 공격으로 전환하는 상황. 페데리코 발베르데가 공을 몰고 전진하자 이강인이 수비하기 위해 붙었다. 이강인은 역습으로 전환되는 걸 막고자 발베르데에게 태클을 시도했다. 이때 이강인의 태클은 발베르데의 발목을 향하고 말았다.

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발베르데는 주심에게 거칠게 항의했다. 주심이 바로 뒤에서 바라보고 있었지만 주심은 이강인의 반칙만 선언했을 뿐, 카드를 꺼내지 않았다.

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스페인 매체 아스는 '아틀레티코와 레알의 더비 경기가 큰 논란을 남겼다. 경기 중 발생한 수많은 논쟁거리에 대한 토론은 며칠 동안 이어질 것으로 보인다. 많은 이들이 심판기술위원회(CTA)가 적절한 설명을 내놓을 '검토의 시간'을 기다리고 있다. 다만 취재한 바에 따르면, CTA 내부에서도 경기 중 몇 가지 오류가 있었음을 인지하고 있다. 위원회는 이강인이 퇴장당했어야 했다고 본다'고 보도했다.

매체는 '오르티스 아리아스 심판은 일요일 CTA가 부여한 기회를 살리지 못했다. 지난 시즌과 이번 시즌 초반 보여준 좋은 경기력에 대한 포상으로 라리가에서 가장 중요한 대형 더비 매치를 맡겼으나, 경기는 그의 통제 범위를 벗어났다. 그는 경기장 위에서 발생한 세 가지 논란의 장면 중 단 하나도 정확히 판정하지 못했고, 그중 두 장면에서는 VAR의 도움을 받아야 했다'고 지적했다.

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이날 나온 제일 큰 오심 의심 장면이 이강인이 발베르데에게 가한 태클이었다. 매체는 '더 심각한 실책이 나왔다. 이강인이 발베르데에게 거친 태클을 가했으나 주심은 경고를 주지 않았고 VAR 검토도 거치지 않았다. CTA는 이 행위가 레드카드에 해당한다고 판단하며, 경기 중 발생한 가장 큰 실책 중 하나로 보고 있다'고 언급했다. 이강인 입장에서는 퇴장을 당하지 않아 다행이었던 셈이다.

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만약 이때 이강인이 퇴장을 당했다면 경기는 당연히 레알에 유리한 상황으로 전개됐을 것이다. 그 상태로 경기마저 패배했다면 이강인은 많은 비난에 시달렸을 것이다. 앞으로는 조심해야 할 태클이다.