[오피셜]'韓 에이스 이강인 태클에 아찔' 페데리코 발베르데 결국 추가 검사 예정…'국가대표 차출 불투명'

사진=레알 마드리드 구단 공식 계정 캡처

사진=AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)의 태클에 쓰러진 페데리코 발베르데(레알 마드리드)가 추가 검사를 받아야 할 상황이다.

레알 마드리드는 21일(이하 한국시각) 구단 공식 채널을 통해 '레알 마드리드 의료진이 발베르데 검사를 실시했다. 그 결과 왼쪽 발목에 심한 타박상 진단을 받았다. 발베르데는 조만간 추가 검사를 받을 예정'이라고 밝혔다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 20일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 레알 마드리드와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기에서 2대1로 이겼다. 아틀레티코 마드리드(5승1무1패)는 3연승을 질주하며 2위로 뛰어올랐다.

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논란의 장면이 있었다. 이강인은 경기가 0-0으로 팽팽하던 전반 45분 발베르데를 향해 뒤에서 태클하다가 발목을 밟았다. 주심은 반칙만 선언하고 경고를 주지는 않았다. 하지만 조제 모리뉴 레알 마드리드 감독은 경기 뒤 기자회견에서 이강인의 반칙 장면 사진을 꺼내 들고 퇴장을 줘야 했다고 주장했다.

사진=레알 마드리드 구단 공식 계정 캡처

스페인 언론 '아스'는 '발베르데는 이강인의 태클로 부상했다. 추가 검사를 받을 예정이다. 이강인의 태클은 크리스티안 로메로가 주드 벨링엄(레알 마드리드)에 가한 태클보다 조제 모리뉴 레알 마드리드 감독을 더욱 분노하게 했다. 구단은 심판과 비디오 판독(VAR) 모두 왜 이 반칙을 보지 못했는지 이해할 수 없다고 밝혔다. 발베르데는 경기가 끝날 때까지 뛰었지만, 추가 검사를 받을 예정이다. 국가대표팀 차출 여부도 불투명한 상황'이라고 보도했다. 모리뉴 감독은 경기 뒤 "명백한 레드카드 두 장짜리 상황이다. 나중에 11대10으로 싸워야 했던 어려움을 생각해보면, 만약 11대9로 50분간 경기했다면 어땠을지 상상조차 하기 싫다. 그러니 나는 모든 것을 쏟아부은 우리 선수들을 안아주는 것밖에 할 수 없다. 선수들은 전반전에 수준 높은 경기력과 훌륭한 정신력을 보여줬다. 후반엔 우리가 충분히 이길 수도 있었다"며 "보통 경기 24시간 전에야 심판이 발표되는 것으로 알고 있는데, 이번에는 일주일 전부터 이미 심판이 누구인지 알려져 있었다. 게다가 국제 심판 자격도 없는 41세 심판을 배정했다. 그 불쌍한 심판은 이곳에 와서 압박감을 이겨내지 못했다"고 말했다.

사진=우루과이추구협회 계정 캡처

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한편, 발베르데는 우루과이 대표팀 소속으로 9~10월 A매치를 치를 예정이었다. 우루과이는 일본, 대한민국, 인도와 차례로 붙는다. 발베르데는 로드리고 벤탄쿠르(토트넘), 로날드 아라우호(리버풀) 등 유럽 빅리그에서 뛰는 핵심 선수들과 한국 땅을 밟을 예정이었다. 한국은 28일 서울월드컵경기장에서 우루과이와 대결한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com