"대체 무슨 생각? 한심하다" 캐릭 향한 네빌의 작심 비판…연속되는 실패, 끊이지 않는 야유 "불쾌하지 않아"

Soccer Football - Premier League - Fulham v Manchester United - Craven Cottage, London, Britain - September 20, 2026 Manchester United's Lisandro Martinez reacts after he scores Fulham's first with an own goal Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY

개리 네빌. 사진=스카이스포츠 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드 레전드 게리 네빌이 팀을 비판하고 나섰다.

영국 BBC는 21일(한국시각) '전 맨유 주장인 네빌은 신랄한 비판을 아끼지 않는 인물이다'면서도 '하지만 이번 발언은 평소의 그와 비교해도 상당히 거칠었다'고 보도했다.

AP연합뉴스

맨유는 이날 열린 풀럼과의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 1-1로 비겼다. 리산드로 마르티네스의 자책골로 풀럼이 앞서면서 답답한 경기력을 보였다.

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이에 대해 캐릭은 "나는 다섯 살 때부터 맨유를 지켜봤는데, 본 것 중 최악의 15분이었고, 정말 한심했다"며 "이렇게 노력하지 않는 모습은 본 적이 없다. 마이클 캐릭은 대체 무슨 생각을 하고 있는 건가?"라고 비판했다. 네빌의 발언은 후반 시작부터 마르티네스의 자책골이 나오기까지의 약 15분을 평가한 것이다. 맨유는 이후 후반 44분 마테우스 쿠냐의 슈팅으로 극적인 동점골에 성공했다.

epa13252579 Fulham?s Timothy Castagne fouls Manchester United's Marcus Rashford during the English Premier League match between Fulham and Manchester United, London, Britain, 20 September 2026. EPA/DANIEL HAMBURY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

이와 관련해 네빌의 반응이 충분히 이해된다는 의견이 주를 이룬다.

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매체는 '네빌의 반응은 지나치게 극단적으로 보일 수도 있었다'면서도 '그러나 맨유는 최근 10명의 맨체스터 시티에게 패했고, 브라이턴에게 패하기까지 했다. 팬들의 불만이 고조된 것도 무리가 아니다'고 설명했다.

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맨유 선수들의 체력 부족에 대한 지적도 나온다. 프리시즌부터 맨유가 체력 훈련을 우선시하지 않고 있다는 이야기가 나오면서 논란이 됐다.

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당연하게도 캐릭의 해석은 달랐다. 그는 경기 막판 맨유가 풀럼을 강하게 압박했고, 그 결과 쿠냐의 동점골까지 만들어낸 과정은 선수단의 체력이 충분했기에 나온 결과라고 변론했다.

로이터연합뉴스

경기력이 좋지 못한 상황에서 맨유 팬들은 캐릭에 대한 불만을 드러내기 시작했다. 브라이턴전 참사에서 쏟아진 팬들의 야유와 불만은 풀럼전에서도 이어졌다.

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이에 대해 캐릭은 "우리가 경기를 쫓아가고 있을 때 모두가 조금 감정적으로 변하는 것도 이해한다"며 "팬들도 당연히 그렇다. 팬들은 우리가 이길 수 있기를 간절히 원한다"고 말했다. 이어 "하지만 나는 그것을 부정적으로 받아들이거나 불쾌하게 생각하지 않는다"며 "우리는 그저 다시 경기에 나서기 위해 최선을 다해야 한다"고 덧붙였다.